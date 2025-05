Cine Festival Cannes, preparado para abrazar el cine N. V. | EITB Media Publicado: 13/05/2025 11:53 (UTC+2) Última actualización: 13/05/2025 12:06 (UTC+2) La alfombra roja de la 78ª edición del festival, que ilustra en su cartel el abrazo de la película 'Un homme et une femme', espera a Robert De Niro, Palma de Oro de honor del festival, y Scarlett Johansson y Kristen Stewart, que se estrenan en la dirección. El cartel del festival homenajea la película 'Un homme et une femme'. Foto: Efe. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Cannes, zinema besarkatzeko gertu

La 78ª edición del Festival de Cannes se abre este martes, y la localidad de la Costa Azul se convertirá durante 12 días en la capital del cine. La alfombra roja espera a nombres como Robert de Niro, que recogerá la Palma de Oro de honor en la ceremonia de apertura, Tom Cruise, Scarlett Johansson, Paul Mescal, Pedro Pascal, Benicio del Toro, Emma Stone y Kristen Stewart, entre otras y otros.

Tom Cruise encabezará el estreno de la última entrega de la saga Misión imposible, y Scarlett Johansson y Kristen Stewart presentarán sus primeros largometrajes tras la cámara, 'Eleanor, the Great' y 'The Chronology of Water', respectivamente.

Los carteles, que ya adornan farolas, fachadas y escaparates por toda la ciudad, corresponden a las dos caras del abrazo entre los actores Anouk Aimée y Jean-Louis Trintignant en 'Un homme et une femme', la película sobre dos viudos que vuelven a encontrar el amor del realizador francés Claude Lelouch, ganadora del Festival de Cannes de 1966.

El jurado de este año está presidido por la actriz francesa Juliette Binoche, a la que acompañarán en la tarea de definir la próxima Palma de Oro los actores Halle Berry y Jeremy Strong, los directores Alba Rohrwacher, Hong Sangsoo, Dieudo Hamadi, Carlos Reygadas y Payal Kapadia, y también la escritora Leïla Slimani.

Aspiran a ser premiados por ellos figuras como los estadounidenses Wes Anderson y Richard Linklater, la francesa Julia Ducornau, los hermanos Dardenne, la catalana Carla Simón, el gallego Oliver Laxe, el iraní Jafar Panahi y el brasileño Kleber Mendonça Filho, entre otras y otros.