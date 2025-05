Cine 26-30 de mayo La Caravana De Cine Realizado Por Mujeres pone en el centro la mirada de las cineastas N. V. | EITB Media Publicado: 26/05/2025 10:53 (UTC+2) Última actualización: 26/05/2025 10:53 (UTC+2) El festival de cine de Bilbao ofrecerá seis películas para dar visibilidad a las mujeres detrás de la cámara. EL viernes se podrá ver la película iraní "My favourite cake". Foto: Hamid-Janipour. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Zinemagileen Artean jaialdiak emakume zinemagileen begirada jarriko du erdigunean

La 14ª edición del ciclo "Entre Cineastas. Caravana de Cine Realizado por Mujeres" se celebrará en Bilbao entre los días 26 y 30 de mayo. Organizado por la productora egipcia Klaketa Árabe y la oenegé Kultura Communication y Desarrollo, el encuentro busca "romper el techo de cristal en el cine".

Se podán ver en los cines Golem Alhóndiga de Azkuna Zentroa: el lunes, A state of passion, enmarcada en la despiadada ofensiva militar de Israel en Gaza (las directoras Carol Mansour y Muna Khalidi estarán en Bilbao); el martes, Faruk, que habla sobre la gentrificación en Estambul (la directora Asli Özge estará en Bilbao); el miércoles Union, sobre la lucha laboral en Amazon (si codirectora Brett Story participará por videoconferecia); el jueves, la película japonesa sobre el abuso sexual Black Box Diaries; y el viernes My favourite cake, de la cineasta iraní Maryam Moghdam, y un documental sobre la asociación Mujeres No Domesticadas.

Sarrerak 3 euroan eros daitezke, pelikulak gaztelaniazko azpidatziekin ikusi ahalko dira eta saioak 17:00etarako, 19:00etarako eta 21:30etarako daude programatuta.

Las entradas están a la venta por tres euros, las películas se podrán ver en versión original subtitulada al castellano y las sesiones están programadas para las 17:00, las 19:00 y las 21:30 horas.