Zinemaldia 70ª edición Maria Elorza competirá en la sección New Directors del Zinemaldia N. V. | EITB Media Publicado: 28/07/2022 11:57 (UTC+2) Última actualización: 28/07/2022 12:12 (UTC+2) El Festival de Cine de San Sebastián ha presentado algunas de las películas, primeros o segundos largometrajes de sus directores, que estarán en la sección además de "A los libros y a las mujeres canto" de la realizadora vasca.

"A los libros y a las mujeres canto", de Maria Elorza Whatsapp

Euskaraz irakurri: Maria Elorza Zinemaldiko New Directors sailean lehiatuko da

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha presentado hoy en la propia capital guipuzcoana trece producciones de quince países que competirán en la sección Kutxabank-New Directors. Doce de ellos son óperas primas, y una el segundo largometraje de su autora.

Esta sección del Zinemaldia proyecta primeros o segundo largometrajes de sus autores o autoras, y ofrece un premio de 50 000 euros. Asimismo, las películas son candidatas también al Premio TCM de la Juventud, atribuido por un jurado formado por 150 estudiantes de entre 18 y 25 años.

Entre los títulos figura "Fifi/Spare Keys", una historia sobre la relación estival que entabla una adolescente con el hermano de una amiga, codirigida por la realizadora turca Jeanne Aslan (Sorgun, 1976) y el francés Paul Saintillan (Versalles, 1971).

La nicaragüense Laura Baumeister (Managua, 1983) presentará su primera película, "La hija de todas las rabias", un relato sobre una niña que sobrevive en un vertedero.

La única segunda película que habrá en New Directors es "Carbon", una comedia negra del moldavo Ion Bor¿ (Chisinau, 1990), que el año pasado ganó el Premio de la Industria WIP Europa y el WIP Europa gracias a su primer largometraje.

La cineasta danesa Katrine Brocks (Copenhague, 1989) concursará con su ópera prima de larga duración "Den Store Stilhed/The Great Silence", y la actriz rusa afincada en Francia Dinara Drukarova (San Petersburgo, 1976) presentará "Grand Marin", en la que ella misma encarna a la mujer protagonista que lo deja todo para embarcar en un pesquero.

Se estrenará también en el largometraje la cineasta suiza Carmen Jaquier (Ginebra, 1985), que aborda el tema de la emancipación de una mujer de su país en "Foudre/Thunder", mientras "Jeong-sun" supondrá en San Sebastián el debut como directora de Ji-hye Jeong (Busan, 1995), ganadora de la competición coreana en el Festival de Jeonju con este filme que cuenta la relación secreta de una empleada de una fábrica con un compañero de trabajo. El japonés Takeshi Kogahara (Nagasaki, 1982) figura asimismo entre "los nuevos directores" con la historia de amor entre dos hermanos "Nagisa", al igual que la directora y productora andaluza Rocío Mesa (Granada, 1983) que competirá con su primer largo "Secaderos", una ficción llena de realismo mágico que transcurre entre secaderos de tabaco.

La terna de directores formada por Masahiko Sato (Shizuoka, 1954), Yutaro Seki (Kanagawa, 1987) y Kentaro Hirase (San Francisco, 1986) se estrena con "Miyamatsu to Yamashita/Roleless", cuyo argumento se centra en las vicisitudes de un operario de un teleférico que también trabaja como extra de cine.

La primera incursión como director del indio Parth Saurabh (Darbhanga, 1993) estará igualmente en San Sebastián: "Pokhar Ke Dunu Paar/On Either Sides of the Pond", en torno a las dificultades económicas causadas por la pandemia de una pareja en su regreso a Delhi a su ciudad natal. "Garbura/Carbide", que firma el croata Josip Zuvan (Trogir, 1987), aborda las rencillas entre las familias de dos inseparables amigos.

"A los libros y a las mujeres canto"

A esos doce títulos, se añade el primer largometraje de María Elorza (Vitoria-Gasteiz, 1988), el ya anunciado "A los libros y a las mujeres canto", un filme documental construido en torno a un ejército anónimo y desarmado de mujeres que cuida de los libros.

Rodada en castellano e italiano en Gipuzkoa (San Sebastián, Zarautz, Pasaia), Navarra (Esparza, Turrillas), Bilbao, Madrid, Suances e Italia (Cerdeña, Herculano, Monte Vesubio, Nápoles), la película de Elorza tiene una duración de 72 minutos.

En palabras de la directora, "Virgilio empezaba la Eneida declarando que iba a cantar a las armas y al Hombre. Con el título de esta película nos apetecía hacer un guiño a ese verso. Porque aunque nuestras intenciones sean casi opuestas, también queremos dialogar con la tradición pasada. Esta película es el retrato de cuatro personajes y de sus libros. Son mujeres que se han pasado la vida leyendo y estudiando, es decir, cuidando de un patrimonio muy valioso. Con esta película nos preguntamos cómo pueden la literatura, el cine o las imágenes ayudarnos a vivir, cómo pueden hacernos más libres, sobre la importancia de la imaginación en la vida cotidiana, sobre cómo puede transmitirse la alta cultura de una forma que no sea elitista. La película también es una reivindicación de las letras y, a su vez, un homenaje a estas mujeres que se ocupan de preservarlas en un acto de resistencia"