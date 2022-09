Zinemaldia Ganadores Palmarés completo de la 70ª edición del Zinemaldia N. V. | EITB Media Publicado: 24/09/2022 22:43 (UTC+2) Última actualización: 24/09/2022 22:49 (UTC+2) La película colombiana "Los reyes del mundo", dirigida por Laura Mora, ha sido la ganadora de la Concha de Oro de la 70ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

"Los reyes del mundo". © CiudadLunar-LaSelvaCine

Euskaraz irakurri: Zinemaldiaren 70. edizioaren irabazleen zerrenda

Concha de Oro a la Mejor Película: "Los reyes del mundo" (Laura Mora)

Premio Especial del Jurado: "Runner" (Marian Mathias)

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Genki Kawamura ("A hundred flowers")

Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Carla Quilez ("La maternal") y Paul Kircher ("Le lyceén")

Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Renata Lerman ("El suplente")

Premio a la Mejor Fotografía: Manuel Abramovich ("Pornomelancolía")

Premio al Mejor Guion: Dong Yun Zhou y Wang Chao ("A woman")

Premio New Directors: "Fifi" (Jeanne Aslan y Paul Saintillan)

Mención especial New Directors: "On either sides of the pond" (Parth Saurabh)

Premio Horizontes Latinos: "Tengo sueños eléctricos" (Valentina Maurel)

Premio Zabaltegi Tabakalera: "Godland" (Hylnur Palmason)

Premio Irizar del Cine Vasco: "Suro" (Mikel Gurrea)

Mención especial premio Irizar: "A los libros y a las mujeres canto" (Maria Elorza)

Premio del Público Película Europea: "As bestas" (Rodrigo Sorogoyen)

Premio del Público a la Mejor Película: "Argentino 1985" (Santiago Mitre)

Premio TCM de la Juventud: "A los libros y a las mujeres canto" (Maria Elorza)

Premio WIP Latam : "El castillo" (Martín Benchimol)

Premio EGEDA WIP Latam: "El castillo" (Martín Benchimol)

Premio WIP Europa: "Hesitation Wound" (Selman Nacar)

Premio "Otra mirada" de RTVE: "El sostre groc" (Isabel Coixet)

Mención especial "Otra Mirada": "La emperatriz rebelde" (Marie Kreutzer)

Premio Feroz Zinemaldia: "Los reyes del mundo" (Laura Mora)

Premio Cooperación Española: "Ruido" (Natalia Beristáin)

Premio Sebastiane: "Something You Said Last Night" (Luis de Filippis)