Zinemaldia 71º edición Los últimos nombres de la Sección Oficial de Zinemaldia: Isabella Eklöf, Kitty Green, Xavier Legrand... EITB Media Publicado: 25/08/2023 11:43 (UTC+2) Última actualización: 25/08/2023 12:03 (UTC+2) Se han sumado seis películas al listado de la Sección Oficial del Festival. Por lo que, 17 cineastas competirán por la Concha de Oro de esta 71ª edición. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Cartel del Zinemaldia 2023. Foto: Festival de San Sebastián Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Zinemaldiko Sail Ofizialeko azken izenen artean: Isabella Eklöf, Kitty Green, Xavier Legrand...

El Festival de San Sebastián ha anunciado las seis últimas películas que formarán parte del listado de aspirantes a la Concha de Oro de este 2023. Entre otros, Isabella Eklöf, Kitty Green y Kei Chika-Ura competirán en la Sección Oficial de Zinemaldia, así como el debut de Tzu-Hui Peng y Ping-Wen Wang.

La la Sección Oficial incorpora las nuevas propuestas de los directores de Isabella Eklöf (con Kalak), Kitty Green (con The Royal Hotel), Kei Chika-Ura (con Great Absence), Xavier Legrand (con The Successor), Christos Nikou (con Fingernails), Tzu-Hui Peng y Ping-Wen Wang (con A Journey in Spring).

Este anuncio se suma a la lista de once aspirantes a la Concha de Oro comunicados con anterioridad: María Alché y Benjamín Naishtat, Jaione Camborda, Robin Campillo, Isabel Coixet, Isabel Herguera, Raven Jackson, Joachim Lafosse, Noah Pritzker, Cristi Puiu y Martín Rejtman.

Además, la producción francesa Un métier sérieux (Los buenos profesores), dirigida por Thomas Lilti, formará parte de las proyecciones especiales de la Sección Oficial.

Fuera de concurso se han programado la serie La Mesías, de Javier Ambrossi y Javier Calvo, y la proyección especial They Shot the Piano Player (Dispararon al pianista), de Fernando Trueba y Javier Mariscal.

Por su parte, Hayao Miyazaki inaugurará la 71ª edición con Kimitachi wa dô ikiruka (The Boy And The Heron) y James Marsh la clausurará con Dance First.