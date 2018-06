cultura

26-27 de octubre

Aphex Twin, MGMT, Nina Kraviz y Editors, al BIME Live

eitb.eus

13/06/2018

El festival que se celebra en el BEC los días 26 y 27 de octubre también cuenta en su cartel con con Slowdive, Kurt Vile & The Violators, Damien Jurado, Belako y Vulk

El festival BIME Live, que se celebrará en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo los días 26 y 27 de octubre, ha anunciado que actuarán en él Aphex Twin, MGMT y Editors.

Además, ha presentamos la programación de Gaua, el espacio que dedica a la música de baile y que este año cuenta con el indiscutible liderazgo de la reina rusa de la electrónica, Nina Kraviz.

Además de una de las propuestas más importantes de la música electrónica, el pop psicodélico de los autores de ‘Kids’ o ‘Time to pretend’ o el veterano grupo de Brimingham, también actuarán en el Bime Live Jon Hopkins Live, Slowdive, Stephen Malkmus & The Jicks, Belako, Kurt Vile & The Violators, Unknown Mortal Orchestra, Damien Jurado, Ionnalee, Rolling Blackouts Coastal Fever, Vulk, The Magic Gang y Elena Setién.

En el espacio Gaua estarán Nina Kraviz, Daniel Avery, Mumdance, C.P.I. y Alain Elektronische.

Las entradas están a la venta por 66 euros hasta el 18 de julio.