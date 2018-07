cultura

21-29 DE SEPTIEMBRE

Claire Denis, Naomi Kawase y Valeria Sarmiento competirán por la Concha de Oro

EITB.EUS

13/07/2018

Junto a estas tres directoras también competirán Kim Jee-woon, Benjamín Naishtat. Marcur Schleinzer y Simon Jaquement por la Concha de Oro de la 66ª edición.

Los últimos trabajos de Claire Denis, Simon Jaquemet, Kim Jee-woon, Naomi Kawase, Benjamín Naishtat, Valeria Sarmiento y Markus Schleinzer competirán por la Concha de Oro de la 66ª edición del Festival de San Sebastián, según el primer avance de la Sección Oficial que ha dado a conocer.

Claire Denis (París, 1946), competirá por primera vez por la Concha de Oro con High Life. En esta película de ciencia ficción, Denis cuenta en el reparto con Robert Pattinson y con Juliette Binoche.

Para Naomi Kawase (Nara, Japón, 1969) será su segunda vez en la Sección Oficial. Viajará a San Sebastián con Vision, rodada en su provincia natal. La película está también protagonizada por la actriz francesa Juliette Binoche y por el actor japonés Masatoshi Nagase.

Kim Jee-woon (Seúl, 1964), pugnará por segunda vez por la Concha de Oro con Illang: The Wolf Brigrade (Illang La brigrada del lobo), el remake coreano de Jin-Roh, el anime escrito por Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) en torno a los Keberos Panzer Cops, una violenta fuerza policial.

También es la segunda ocasión en la Valeria Sarmiento (Valparaíso, Chile, 1948), competirá como directora en la Sección Oficial. La coproducción de Francia y Portugal Le cahier noir / The Black Book está inspirada en la novela Livro Negro de Padre Dinis, de Camilo Castelo Branco.

Benjamín Naishtat (Buenos Aires, 1986), participará con su tercer largometraje Rojo. Esta película transcurre en la Argentina de los años 70, en las vísperas del comienzo de la dictadura.

Marcus Schleinzer (Viena, 1971) presentará su segundo largometraje llamado Angelo, que cuenta la historia de un africano europeizado a la fuerza.

Por último, Simon Jaquement (Zurich, 1978), regresa a la Sección Oficial con su segunda película llamada Der Unschuldige / The Innocent; el retrato de una mujer atrapada por su pasado en el seno de una comunidad religiosa.

Los organizadores del festival han comunicado que el resto de las películas que componen la Sección Oficial se anunciarán en las próximas semanas.