cultura Aste Nagusia El Euskalduna de Bilbao acoge el nuevo espectáculo de la saga The Hole en Aste Nagusia Agencias | EITB MEDIA Publicado: 16/08/2022 16:34 (UTC+2) Última actualización: 16/08/2022 16:47 (UTC+2) El nuevo espectáculo llegará el 19 de agosto a Bilbao, y permanecerá en el Palacio Euskalduna hasta el 11 de septiembre. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Imagen del espectáculo. Foto: The Hole Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: The Hole sagaren ikuskizun berria taularatuko dute Bilbon

El espectáculo The Hole, una mezcla de circo, burlesque, teatro, cabaret, música y humor "en un tono divertido, canalla, provocador y muy sensual", nació en 2011 fruto de la colaboración entre LETSGO, Yllana y Paco León. Tras cumplir diez años, la compañía ha decidido organizar un nuevo show, The Hole X, que llega a Bilbao para Aste Nagusia.

Se representará en el Palacio Euskalduna del 19 de agosto a 11 de septiembre con Álex O'Dogherty, Canco Rodríguez, Eva Isanta, Víctor Palmero y Edgar López como "maestros de ceremonias".

Canco Rodríguez actuará los días 19, 20, 21, 31 de agosto y 1, 2, 3 y 4 de septiembre. Álex O'Dogherty lo hará entre el 23 y 28 de agosto, mientras Víctor Palmero conducirá el show los días 8 y 9 de septiembre, Eva Isanta el 10 y 11 de septiembre, y Edgar López el 7 de septiembre.

En The Hole X, que "rescata la esencia del original con los números más impresionantes y los personajes más icónicos de las tres ediciones", se dan cita, según sus promotores, "las mejores y más sorprendentes actuaciones de artistas nacionales e internacionales, sugerentes stripteases, números circenses del mejor nivel realizados por artistas invitados de exitosa trayectoria e incluso, una gran historia de amor aderezada con un toque más sensual que nunca".

El nuevo show cuenta con la dirección de Gabriel Chamé, con Alex O'Dogerthy como responsable de los nuevos textos, maestro de ceremonias y director de escena de los maestros, con Guillermo Weickert en la coreografía, Marc Álvarez en la dirección musical y José Luis Sixto Rodriguez como ayudante de dirección.

El elenco del espectáculo lo completan Vinila Von Bismark, que interpreta a la Generala y es la directora residente, Jose Sanzoval como el Pony Loco, Coral Quiñones y Carolina Rodríguez como las Supernenas, y Julio Bellido como Almon.

Oleg Tatarynov se mete en el papel de comandante y en el número de Pole Aéreo. Edgar López, Arnau Lobo, Omar Antxundia y Raúl Ortiz son los mayordomos; Donet Collazo es Super Gold, Maru Limeres y Tamar Vela son las X Girls y Dias Brothers son los Icarios.

The Hole comenzó su andadura bajo el eslogan "Hay que estar en el agujero para salir del agujero", con Paco León como primer maestro de ceremonias, "y llegó a revolucionar la cartelera nacional e internacional".

Desde entonces se ha estrenado una secuela, The Hole 2, y una precuela, The Hole Zero, y "ha cautivado a dos millones y medio de espectadores en su gira nacional e internacional", ya que visitó Alemania, Francia, Italia, México y Argentina.