Festival de San Sebastián Anuncian doce nuevas películas que se proyectarán en la sección Perlak del SSIFF O. P. | EITB Media Publicado: 19/08/2022 12:32 (UTC+2) Última actualización: 19/08/2022 13:02 (UTC+2) Las últimas películas de los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, Mia Hansen-Love, Alejandro González Iñárritu, Hirokazu Koreeda, Cristian Mungiu y Rubén Östlund, se suman, entre otras, a las cuatro ya anunciadas por el Festival.

Fotograma de la película 'Tori et Lokita' de los hermanos Dardenne. SSIFF Whatsapp

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha anunciado doce nuevos títulos que se proyectarán en la sección Perlak de la 70ª edición del SSIFF, que se celebrará entre el 16 y el 24 de septiembre.

A las ya anunciadas As Bestas/ The Beasts, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, seleccionada en Cannes; Un año, una noche/ One Year, One Night, de Isaki Lacuesta, que compitió en Berlín; En los márgenes/ On the Fringe, de Juan Diego Botto, que forma parte de la programación de Venecia; y Los renglones torcidos de Dios/ God's Crooked Lines, una producción de Oriol Paulo, Proyección Especial de la sección, se suman doce títulos más, a falta de una última película por concretar.

Los hermanos belgas Jean-Pierre (Engis, 1951) y Luc (Awirs, 1954) Dardenne, ganadores de dos Palmas de Oro en Cannes, competirán por primera vez por este galardón con Tori et Lokita/ Tori and Lokita (Tori y Lokita), Premio 75º aniversario del Festival de Cannes.

El actor, escritor y cineasta Louis Garrel (París, 1983) obtuvo el Premio del Jurado al mejor guión en San Sebastián con su segundo largometraje, L'homme fidèle (Un hombre fiel, 2018), la primera parte de una trilogía. La segunda entrega, La croisade (2021), fue seleccionada en Perlak tras su paso por el Festival de Cannes, al igual que la tercera parte, L'innocent / The Innocent, con la que regresa a San Sebastián.

Mia Hansen-Love (París, 1981) regresa a la sección en la que el público ejerce de jurado con Un beau matin/ One Fine Morning ('Una bonita mañana'), que se alzó en la Quincena de Realizadores de Cannes con el premio Europa Cinemas Cannes Label.

El cineasta sudafricano Oliver Hermanus (Ciudad del Cabo, 1983) firma Living, el remake británico de Ikiru (Vivir, 1952), de Akira Kurosawa, cuando se cumplen 70 años de su estreno. Presentada en el Festival de Sundance y seleccionada en la Sección Oficial de Venecia fuera de concurso, la película cuenta con el guion de un Premio Nobel de Literatura, el escritor británico de origen japonés Kazuo Ishiguro, y la interpretación de Bill Nighy y Aimee Lou Wood.

Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades/ Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths supondrá la tercera participación de Alejandro González Iñárritu (Ciudad de México, 1963) en la sección Perlak. Su última película, centrada en un periodista y documentalista mexicano, competirá en el próximo Festival de Venecia.

El Premio Donostia 2018 Hirokazu Koreeda (Tokio, 1962) llega esta vez con Broker, cuyo protagonista, Song Kang-ho, recibió el premio al mejor actor en Cannes; supone la primera producción surcoreana dirigida por el cineasta japonés.

En Corsage (La emperatriz rebelde), la cineasta austríaca Marie Kreutzer (Graz, 1977) revisita la historia de Sissi y escoge el momento en el que la emperatriz de Austria cumple 40 años. Corsage se presentó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, en la que Vicky Krieps fue reconocida con el premio a la mejor interpretación.

Santiago Mitre (Buenos Aires, 1980), que ganó el Premio Horizontes con su segunda película, Paulina (2015), regresa a San Sebastián con Argentina, 1985. La película, que forma parte de la competición oficial del Festival de Venecia, reconstruye el conocido como Juicio a las Juntas, con guion del propio Mitre y de Mariano Llinás, y la interpretación del Premio Donostia Ricardo Darín.

Moonage Daydream, una inmersión en el universo del cantante y artista David Bowie, clausurará fuera de concurso la sección, tras su paso por el Festival de Cannes. Brett Morgen (Los Ángeles, 1968), autor de On the Ropes, Jane y Cobain: Montage of Heck, ha explorado más de cinco millones de artículos (dibujos, grabaciones, películas, diarios...) para construir esta no ficción musical.

El director rumano Cristian Mungiu (Iasi, 1968) presentará en Perlak R.M.N., su reflexión sobre la xenofobia que compitió en el pasado Festival de Cannes.

Peter von Kant, la última película de François Ozon (París, 1967), que inauguró la pasada Berlinale, será la película de apertura de la sección Perlak, una pieza en la que homenajea al cineasta Rainer Werner Fassbinder, en un trabajo que cuenta con Denis Ménochet, Hanna Schygulla e Isabelle Adjani.

También formará parte de la selección Perlak la Palma de Oro del último Festival de Cannes, Triangle of Sadness (El triángulo de la tristeza) del cineasta sueco Ruben Östlund (Styrsö, 1974), que ambienta su nueva película en un crucero de lujo para satirizar a la clase burguesa.

El Teatro Victoria Eugenia acogerá también un pase de la Película Sorpresa.

Las joyas del Festival

La sección Perlak está formada por películas inéditas en España que han sido aclamadas por la crítica y/o premiadas en otros festivales internacionales y está patrocinada por Armani Beauty, Maquillaje Oficial del Festival.

Las películas de Perlak son candidatas al Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián, patrocinado por el Ayuntamiento de San Sebastián, que es otorgado por el público asistente al primer pase de la película.

El Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián se compone de dos galardones: el premio a la mejor película, dotado con 50 000 euros, y el premio a la mejor película europea, de 20 000 euros, destinados a las distribuidoras de las películas en España.