Juana Dolores estrena este fin de semana en Bilbao su obra '*Hit me if i'm pretty*o la princesa moderna'

La poeta y dramaturga catalana Juana Dolores presentará este fin de semana en Bilbao su pieza teatral '*HIT ME IF I'M PRETTY *o la princesa moderna'. Ofrecerá con dos funciones, el sábado y el domingo, en La Fundición.



Tal y como ha dado a conocer el espacio La Fundición en un comunicado, esta obra, la segunda de la artista, está protagoniza por ella misma y es, en sus palabras, "un manifiesto feminista comunista" que habla, básicamente, de "la misoginia estructural". El espectáculo incluye violencia, contenido sexual explícito y palabras malsonantes, por lo que no está recomendado para menores de 18 años.



En la actuación, "ella misma se convierte en una poderosa princesa moderna que denuncia la infantilización de las mujeres, la violencia y el machismo", según ha explicado el espacio bilbaíno.

Dolores ha publicado dos libros de poesía, Bijuteria (2020), traducido al euskera por Maider Ramirez Martin como Girgileria (Katakrak), y Rèquiem català. I si una nacida desfilant per una catifa vermella (2023).