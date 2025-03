cultura Internacionalización El Instituto Etxepare busca proyección en el ámbito francófono Publicado: 19/03/2025 14:00 (UTC+1) Última actualización: 19/03/2025 14:00 (UTC+1) Etxepare Euskal Institutua, organismo para impulsar la presencia y visibilidad del euskera y la creación vasca contemporánea a nivel internacional, ha presentado esta mañana en Getaria el programa cuatrienal 'Ça colle au basque'. Representantes de instituciones y colectivos involucrados en el programa Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Etxepare Institutuak lurralde frankofonoetan bilatuko du proiekzioa

Etxepare Euskal Institutua ha presentado este miércoles en Getaria el programa cuatrienal 'Ça colle au basque' ("se me pega lo vasco, no me lo puedo quitar de la cabeza"), con el que quieren potenciar la presencia del euskera y de la cultura vasca en el ámbito francófono, "un mosaico de lenguas, culturas e identidades compuesto por 321 millones de personas en cinco continentes que tienen en el francés como lengua común".

El proyecto se ha presentado esta mañana en el palacio Zarautz de Getaria, en un acto en que Irene Larraza, directora del instituto, ha explicado que su objetivo es "aumentar el conocimiento sobre nuestra cultura y nuestra identidad y promover nuevas colaboraciones. Queremos reflexionar juntos sobre el lugar y la importancia que tenemos las creaciones y lenguas minoritarias en los mapas dibujados por la hegemonía a lo largo de la historia", ha añadido.

La iniciativa 'Ça colle au basque' se desarrollará a través de cuatro ejes. En primer lugar, se consolidará la presencia del euskera y la creación vasca en las dinámicas y proyectos que Etxepare Euskal Institutua ya impulsa en el ámbito de la francofonía; en segundo lugar, se impulsarán nuevas líneas de financiación para facilitar la participación de creadores y creadoras de Euskal Herria en ferias, festivales y eventos culturales y artísticos de referencia en territorios francófonos

En tercer lugar, se potenciará la cooperación con agentes culturales e institucionales de Iparralde, y, finalmente, 'Ça colle au basque' permitirá reforzar el ámbito académico en cual ya trabaja Etxepare Euskal Institutua creando nuevas oportunidades para la difusión del euskera y los estudios vascos en universidades de referencia.