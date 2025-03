cultura Bilbao El teatro Arriaga programa 45 representaciones de "Mamma Mia!" para verano N. V. | EITB Media Publicado: 26/03/2025 13:59 (UTC+1) Última actualización: 26/03/2025 13:59 (UTC+1) El teatro municipal de Bilbao ofrecerá entre el 14 de agosto y el 21 de septiembre 45 funciones del musical que lleva tres temporadas en Madrid. Las entradas se pondrán a la venta hoy, 26 de marzo. "Mamma mia!". Foto: Javier Naval. Whatsapp

El Teatro Arriaga ofrecerá este verano, desde el 14 de agosto hasta el domingo 21 de septiembre, el musical "Mamma Mia!", basado en la música del grupo sueco Abba. Se trata de un montaje que lleva tres temporadas representándose en la Gran Vía de Madrid,

El show está basado en 23 grandes éxitos de Abba, entre las que destacan «Dancing Queen», «Gimme Gimme Gimme», «Chiquitita», «The Winner Takes It All», "Voulez Vous", "S.O.S", "Super Trouper" y "Thank you for the music".

Las entradas se pondrán a la venta hoy, 26 de marzo, a las 17:00 horas a un precio entre 30 y 69 euros.