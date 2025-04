cultura CONCIERTO Jennifer Lopez actuará el 16 de julio en el BEC de Barakaldo EITB MEDIA Publicado: 07/04/2025 16:52 (UTC+2) Última actualización: 07/04/2025 17:03 (UTC+2) De momento, la organización del concierto Last Tour no ha facilitado información sobre la venta de entradas. Jennifer Lopez, en una imagen de archivo. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Jennifer Lopezek kontzertua egingo du Barakaldoko BECen, uztailaren 16an

Jennifer Lopez (Nueva York, 1969) actuará el próximo 16 de julio en el BEC de Barakaldo, en el marco de su gira internacional 'Jennifer Lopez: Up all night live in 2025', que su promotora ha anunciado como "una actuación electrizante con sus éxitos más icónicos".

La artista norteamericana actuará también el día 8 de julio en Pontevedra, el 10 en Cádiz, el 11 en Málaga y el 15 en Barcelona. De momento, no se ha ofrecido información sobre la venta de entradas.

Se calcula que la artista ha vendido más de 80 millones de discos a lo largo de una carrera en la que ha consolidado sus tres facetas como bailarina, actriz y cantante. Tras protagonizar películas como "Selena" (1997), "Anaconda" (1997) y "La celda" (2000), fue en 1999 cuando debutó en la música con un primer álbum titulado "On The 6", que incluyó algunos de sus primeros éxitos, como "If You Had My Love", "Let's Get Loud" y "Waiting For Tonight".

En 2024 publicó el noveno y último disco por el momento de su trayectoria, "This Is Me... Now'" con el que experimentó una importante bajada en cifras y que llegaba diez años después de su antecesor, "A.K.A." (2014).