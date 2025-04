cultura CONCIERTO A la venta las entradas para el concierto de Jennifer López en el BEC EITB MEDIA Publicado: 16/04/2025 14:50 (UTC+2) Última actualización: 16/04/2025 15:14 (UTC+2) Las entradas han salido a la venta a las 12:00 horas en las páginas oficiales. La cantante estadounidense llegará el próximo 16 de julio al BEC con su espectáculo "Up all night live in 2025", un día después de subirse al escenario en Barcelona. Jennifer López, en una imagen de archivo. Whatsapp

La cantante estadounidense Jennifer López (Nueva York, 1969) actuará el próximo 16 de julio en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), un día después de subirse al escenario en Barcelona. Las entradas han salido a la venta a las 12:00 horas en las páginas oficiales.

Según ha informado la promotora Last tour, la artista norteamericana "una de las más influyentes" de los tiempos actuales, llegará al BEC con el espectáculo "Up all night live in 2025", con el que los fans "pueden esperar una actuación electrizante, con sus éxitos más icónicos a lo largo de su carrera legendaria".

López, cantante, bailarina y actriz, es una artista "galardonada y multiplatino, con logros que rompen récords". Hasta la fecha, ha vendido más de 80 millones de discos, ha acumulado más de 15 000 millones de reproducciones y cuenta con casi 28 millones de oyentes mensuales solo en Spotify.

Antes de llegar a Bizkaia, López actuará en Pontevedra, el 8 de julio en el Parque Tafisa; por Cádiz, el 10 de julio en Estadio Nuevo Mirandilla; por Málaga, el 11 de julio en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, y por Barcelona el 15 de julio en el Sant Jordi Club.