cultura RECONOCIMIENTO El músico donostiarra Antton Valverde, premio Adarra 2025 EITB MEDIA Publicado: 30/04/2025 08:30 (UTC+2) Última actualización: 30/04/2025 09:30 (UTC+2) El músico donostiarra recibirá el premio, una escultura creada por Marijose Rekalde, el 21 de junio a las 19:30 horas, en el escenario del Teatro Victoria Eugenia.

Euskaraz irakurri: Antton Valverde musikari donostiarrak jasoko du 2025eko Adarra Saria

El músico donostiarra Antton Valverde recibirá el premio Adarra Saria de 2025 por su labor "en la recuperación de canciones populares y bertsos tradicionales, en la difusión de la obra de poetas clásicos vascos, por su sensibilidad hacia la poesía femenina, por introducir el sonido del piano en los escenarios de la canción vasca moderna (incluidos los frontones) y, sobre todo, por deleitar a tantos aficionados y aficionadas a la música con sus composiciones, grabaciones y actuaciones en directo con un estilo personal, cuidado y elegante".

Valverde recibirá el premio, una escultura creada por Marijose Rekalde, el 21 junio a las 19:30 horas, en el escenario del Teatro Victoria Eugenia, de la mano del alcalde de Donostia Eneko Goia, y a continuación ofrecerá un concierto acompañado de los músicos Francisco Herrero (violín), Iván Carmona (violonchelo), Joxan Goikoetxea (acordeón) y Txema Garcés (contrabajo).

Las entradas para el concierto se pondrán a la venta el 30 de abril, al precio de 20 euros.

El músico donostiarra será reconocido a propuesta del jurado formado por la periodista Odile Kruzeta, la jefa del Servicio de Euskera del Ayuntamiento de San Sebastián Edurne Otamendi y el director de la Lugaritz Kultur Etxea Gorka Iribar, convirtiéndose así en el duodécimo artista premiado por el Ayuntamiento de San Sebastián y Donostia Kultura.

En la rueda de prensa celebrada para dar a conocer el premio de este año, Valverde se ha mostrado emocionado y ha destacado la "gran deuda" que tiene con la música. "Tengo que reconocer que tengo una gran deuda con la música vasca. Me ha dado la oportunidad de conocer Euskal Herria de arriba abajo y, sobre todo, de conocer a mucha gente; he hecho muchos amigos y amigas, y estoy orgulloso de ello. Si empezara a hacer una lista, me llevaría tiempo acabarla", ha dicho.

Hasta la fecha han recibido este premio Mikel Laboa, Ruper Ordorika, Benito Lertxundi, Fermin Muguruza, Anari, Berri Txarrak, Kepa Junkera, Amaia Zubiria, Joseba Tapia, Zea Mays y Errobi.