Literatura Poesía Publican un poema de Kirmen Uribe dentro de una antología de "The New Yorker" N. V. | EITB Media Publicado: 10/03/2025 13:59 (UTC+1) Última actualización: 10/03/2025 13:59 (UTC+1) El editor de poesía de la revista, Kevin Young, ha seleccionado "Maiatza", del poeta vasco, para el libro "A Century of Poetry in The New Yorker: 1925-2025". Kirmen Uribe

Euskaraz irakurri: Kirmen Uriberen poema bat sartu dute "The New Yorker"en antologia batean

Kevin Young, editor de poesía de la revista "The New Yorker" ha seleccionado el poema "Maiatza", de Kirmen Uribe" para la anología poética "A Century of Poetry in The New Yorker: 1925-2025".

Young ha confeccionado una selección de poemas publicados en la revista desde su lanzamiento, en 1925, en la que el poema de Uribe, incluido dentro del poemario Bitartean heldu eskutik, comparte espacio con poemas de Seamus Heaney, Charles Simic, Elizabeth Bishop, Idea Vilariño, Vladimir Nabokov, Anne Sexton, Audre Lorde, Octavio Paz, Günter Grass, W G Sebald, Dorothy Parker, Cesare Pavese, Louise Glück, Sylvia Plath, W. S. Merwin, Sandra Cisneros, W. H. Auden, Amanda Gorman, Wislawa Szymborska, Maggie Smith…

"May" se puede leer gracias a la traducción de Elizabeth Macklin.