The Soulbreaker Company: 'Maite duguna egiteko beste aukera bat da disko bakoitza'

Música

Entrevista

The Soulbreaker Company: 'Cada disco es una oportunidad de hacer lo que nos gusta'

Natxo Velez | eitb.eus

12/06/2018

El grupo gasteiztarra publicará en noviembre su sexto disco, “Sewed With Light”, grabado en California. Hablamos con su cantante, Jony Moreno.

El grupo gasteiztarra The Soulbreaker Company llevó su rock clásico con ecos de psicodelia y de sonidos progresivos a otro nivel con La lucha (Alone Records, 2016), su quinto disco, que supuso grandes críticas y un gran espaldarazo para el grupo, sobre todo dentro del Estado Español, donde son grandes referentes en su estilo.



A punto de cerrar después de este verano, donde tocarán aún en algunos festivales, el ciclo abierto con ese disco, el sexteto continúa mirando adelante, y ya tiene grabado su sexto disco, para lo que se desplazó el pasado mes de mayo a California.

Hemos hablado con Jony Moreno, cantante de la banda, sobre lo que será Sewed With Light, el nuevo disco de The Soulbreaker Company.

Es habitual que grabéis vuestros discos fuera (Madrid, Gales, Inglaterra…), pero esta vez os habéis decidido por los estudios Louder, en California, donde ya mezclasteis “La lucha”. ¿Por qué esa elección? ¿Qué buscabais?

Siempre hay varios motivos para ir a grabar fuera, y la experiencia es casi tan importante como el aspecto musical. Buscamos sitios donde podamos vivir una experiencia como banda. Además, como dices, habíamos trabajado con Tim Green previamente, y nos gustó mucho lo que hizo.

Al pensar en grabar, miramos su estudio, y tenía una pinta espectacular, en medio del monte en un pueblo perdido al noreste de California, así que contaba con todos lo que buscamos.

Además, ha grabado a bandas que nos gustan mucho (Six Organs of Admittance, Sleepy Sun...), y tenía la capacidad de grabar en analógico, que habíamos barajado como posibilidad.

¿Cómo habéis trabajado allí?

Generalmente, empezábamos a grabar a mediodía y estábamos hasta la noche. Siempre grabamos todo en directo y a la vez, a excepción de las voces que van después. Le habíamos mandado una demo previamente y ya sabía lo que íbamos a pedir, así que grabamos realmente rápido.

Tim no le da mil vueltas a las cosas, y eso me encanta. En un par de vueltas ya has tenido que sacar lo que querías.

¿Os gusta improvisar en el estudio u os ceñís al material preparado de antemano?

Generalmente, todo está muy trillado antes de ir, pero en todos nuestros discos siempre ha habido algo que hemos cambiado en el estudio, en el sonido o en la ejecución. Esta vez también ha pasado, esperamos que para mejor.

¿A qué suenan los nuevos temas que habéis grabado?

Siempre es un misterio. Evidentemente, somos fieles a lo que nos gusta, pero cuando el máster está terminado y el disco está en fase edición es cuando empiezas a notar eso de “a qué suena…”.

Ahora mismo hay dos guitarras un bajo, batería y muchos sintetizadores. Cuando mezclemos, veremos su dirección.

¿Qué esperáis que signifique este disco en la carrera del grupo?

Para nosotros, cada disco es la oportunidad de hacer lo que nos gusta. Nos encanta girar. Al menos como lo tenemos planteado, los conciertos son unas pequeñas vacaciones. Espero que este año podamos ir a presentarlo a Europa, ya que estuvimos a punto de cerrar una gira de 10 días y a última hora se fue al traste.

¿Es especial grabar en Estados Unidos para una banda con clara influencia de los sonidos norteamericanos?

Seguramente, cada uno te dirá una cosa con respecto a esto, porque la experiencia se vive de forma dual, musical y emocionalmente.

Musicalmente, para mí el estudio era una maravilla, en un sitio privilegiado, y tuve un buenísimo trato con Tim, pero eso lo comparto con casi todas las grabaciones; el hecho de que fuera en EE. UU. no me aportó un valor especial como músico. Lo que espero de un estudio es que saque el mejor sonido que pueda para nuestras canciones, tanto allí como en cualquier sitio.

Emocionalmente y como seguidor de la cultura anglosajona, sobre todo en mi adolescencia, ha sido torrencial, y creo que en esto sí estaremos todos de acuerdo.

¿Habéis tenido tiempo de palpar la escena musical californiana?

Nosotros estábamos cerca de un pueblito a dos horas y media al noreste de San Francisco, Grass Valley. Mientras grabamos no podíamos ir muy lejos de allí, así que “vivíamos” la experiencia del pueblo: el típico cine, las típicas casas, las típicas cervezas a las diez de la mañana… Pero no vimos ningún concierto.

Después de grabar sí que pudimos ver algo más, pero estábamos en modo mitómano y turístico más que musical. Intentamos ver a bandas que aquí son difíciles de ver, pero no tanto lo que se “cuece” en California.

¿Cuándo podremos escuchar el resultado de las sesiones?

El disco va a salir en noviembre, si no se tuerce nada. Hemos cambiado recientemente de sello discográfico, y será Underground Legends Records quien lo edite, en CD, LP y en todas las plataformas digitales habituales.

Estamos ilusionados, es posible que lancemos un single en verano y después empezaremos a preparar la gira.

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo?

Nuestra intención es presentarlo por toda la Península y concretar fechas por Europa. Aún seguimos con la inercia de “La lucha” y vamos a tocar en varios festivales hasta final de verano, así que después nos plantearemos la gira de “Sewed With Light”, que será de duración parecida a la de “La lucha”.