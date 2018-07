Música

14 de julio

Las mujeres, protagonistas en el cartel del festival Txapel Reggae

04/07/2018

El festival gratuito de reggae de Armintza, que se celebrará el próximo 14 de julio en la localidad costera de Bizkaia, ofrecerá un cartel 100 % femenino.

Awa Fall tocará acompañada de The Sound Rebels

El festival de música reggae de Armintza, Txapel Reggae, cuya primera edición se celebró en 1990, ha anunciado el cartel de artistas que componen la edición 2018, en el que han apostado por reforzar la presencia femenina.

Habrá tres propuestas internacionales como son Queen Omega & The Next Generation Family Band, artista de Trinidad y Tobago afincada en Alemania, la italo-senegalesa Awa Fall & The Sound Rebels y el Sound System de Caya, desde el Reino Unido.

Además también tocarán en el escenario principal la cántabra Inés Pardo acompañada de Lone Ark Riddim Force y la bilbaína Mad Muasel y Chalwa Band.

La música comenzará a las doce del mediodía con la batukada de Batukale Samba, a la que seguirán, hasta que los conciertos den comienzo a las 22:30, diferentes sesiones de MCs en directo: Jah Youth con Empress Uwimana y el vocalista Prince Livijah, King Burning y Bass Herri Sound desde Bakio-Mungia.