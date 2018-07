Música

9 y 10 de noviembre

Refused se unen al cartel del festival Gasteiz Calling

N.V. | eitb.eus

26/07/2018

El grupo sueco de hardcore se suma a un cartel en el que ya figuraban NOFX, Suicidal Tendencies, Propagandhi, Soziedad Alkoholika, Agnostic Front o Exploited.

El grupo sueco de hardcore punk Refused, autores del revolucionario disco “The shape of punk to come”, estará en la próxima edición del festival vitoriano Gasteiz Calling, que se celebrará en el Iradier Arena de la capital alavesa los días 9 y 10 de noviembre.

Además de Refused, que han tocado desde su vuelta en 2012 en Euskal Herria en el Azkena Rock Festival y en el BEC junto a Rise Against y Berri Txarrak, tocarán los grupos NOFX, Suicidal Tendencies, Propagandhi, Soziedad Alkoholika, Agnostic Front, Exploited, Cockney Rejects, The Boys, Segis, Bad Co. Project, Dag Nasty, Street Dogs, Nations on Fire, Lions Law, Dead to me, Not on Tour, Rat-zinger, Adrenalized y los mungiarras XXL, que vuelven después de varios años alejados de los escenarios.

Los bonos para los dos días de festival están a la venta por 69 euros.