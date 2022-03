Música 12-19 de marzo Vuelve el festival Lekuek: Za!, Merina Gris, Dupla y J Martina, el 19 de marzo en Gernika B. F. - N. V. | EITB Media última actualización: 11/03/2022 11:55 (UTC+1) Publicado: 11/03/2022 11:50 (UTC+1) Durante una semana, la edición de este año del festival propondrá alrededor de la música conciertos, cine, danza, mercado de discos y arte y talleres. Escuchar la página Escuchar la página

Entre el 12 y el 19 de marzo, Gernika acogerá una nueva edición del festival Lekuek. Siempre con la música como eje, el público podrá disfrutar de danza, teatro, charlas, cine, mercados, talleres y, sobre todo, conciertos. La organización ha explicado que ha preparado un cartel como para "despertar de la hibernación".

Lekuek es un festival autogestionado, que esta año llegará a Astra, Iparragirre Rock Elkartea, Kult Parnasoa, Lizeo y diferentes calles y bares de Gernika.

El sábado, 12 de marzo, el festival comenzará con fuerza: habrá música callejera desde el mediodía, y Astra vibrará con el metal de The Broken Horizon, Prymeral y Numen.

El domingo, la jornada comenzará con un mercado de discos y arte, y para las 13:30 han anunciado un concierto de Trigger. El lunes y el martes será el turno de las charlas, y el miércoles Empty Files recuperará los conciertos: será a partir de las 21:00 horas en Astra.

Al filo del segundo fin de semana, John Duer & The Blues Freaks llevará su propuesta a Iparragirre a partir de las 21:00 horas.

Y el menú musical del segundo fin de semana no puede ser más potente. El viernes se podrá elegir entre Naz (Lagun Etxea), Gailu y Za! (Iparragirre Rock Elkartea), Seiurte (Musutruk) y Punky Reggae Gaua (Against You y Skakeo, en Astra).

El sábado, para terminar el festival, tocarán en Lekuek Verde Prato (Lizeo), J Martina, Merina Gris, Dupla y Gora Etorri (Astra), Giudi e Quani y Acid Mess (Iparragirre) y Addar (Kult Parnasoa).