Música 23 de marzo – 1 de abril Ainhoa Arteta cancela su participación con la Euskadiko Orkestra por motivos de salud Agencias | EITB Media Última actualización: 17/03/2022 17:30 (UTC+1) Publicado: 17/03/2022 17:13 (UTC+1) No obstante, la orquesta, que está buscando una soprano que reemplace a Ainhoa Arteta, mantiene el programa anunciado para las próximas semanas en Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Vitoria.

La soprano tolosarra Ainhoa Arteta.

La soprano tolosarra Ainhoa Arteta ha cancelado su participación con la Euskadiko Orkestra en el 'Réquiem alemán' de Johannes Brahms, "siguiendo las recomendaciones de los especialistas médicos" sobre su recuperación vocal.

No obstante, la orquesta, que está buscando una soprano que reemplace a la artista tolosarra, sigue adelante con el programa anunciado para los días 23 de marzo en Bilbao, 25 y 28 en Donostia-San Sebastián, 29 en Pamplona/Iruña y 1 de abril en Vitoria-Gasteiz.

En un comunicado, Arteta ha lamentado "tener que renunciar a la vuelta a los escenarios en mi tierra". "Me produce una profunda tristeza no poder estar con vosotros en estos momentos, pero espero poder estar de nuevo muy pronto con Euskadiko Orkestra", ha afirmado.

Según ha señalado, en su informe el médico que le operó y atiende su rehabilitación vocal, "la recuperación no está siendo todo lo rápida que parecía en las últimas semanas" y "desaconseja vivamente su participación en una obra de la exigencia vocal para una soprano como el Réquiem alemán".

Arteta ha señalado que ha estado haciendo "el mayor esfuerzo posible en los últimos días para conseguir llegar al estado vocal conveniente para abordar de forma adecuada y satisfactoria, también para la orquesta y para el público, estos conciertos".

No obstante, ha lamentado que "no ha sido suficiente" y, a juicio del médico encargado de su recuperación vocal, no debe "asumir el riesgo de abordar una obra de esta complejidad vocal en este momento".