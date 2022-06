Música 24-25 de junio Llega el turno del BBK Music Legends, en la sucesión de festivales N. V. | EITB Media Publicado: 24/06/2022 15:10 (UTC+2) Última actualización: 24/06/2022 15:31 (UTC+2) En el festival, que se ha trasladado de Sondika a Bilbao, tocarán esta noche Anari, Girlschool y Status Quo, y mañana, sábado, Paul Carrack y Loquillo. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Status Quo capitaneará la jornada del viernes Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Jaialdien segidan, BBK Music Legendsen txanda asteburu honetan

El pasado fin de semana, el festival Azkena Rock Festival dio el pistoletazo de salida a los festivales masivos en Euskal Herria, y este viernes y sábado le llega el turno al BBK Music Legends. El festival se ha mudado desde esta edición de Sondika a Bilbao, y desplegará su escenario en el Bilbao Arena hoy y mañana, 24 y 25 de junio.

La programación de la primera jornada estará encabezada por el mítico grupo de rock Status Quo, antes de los cuales actuarán Anari, Maika Makovski y Girlschool. Después de los intérpretes de "Whatever you want" y "Rockin' all over the world" llegará el turno del grupo de space rock Hawkwind.

Además, en el escenario Voodoo Child tocarán Micky & The Buzz y Gonzalo Portugal.

Mañana, sábado, después de que Alan Parsons suspendiera su concierto, el cabeza de cartel será Loquillo, y tocarán antes de él Mikel Renteria & The WOP Band, Shirley David & The Silverbacks, Walter Trout y Paul Carrack.

Esta es la programación completa del festival.

24 de junio

Apertura de puertas a las 16:45

17:00 ANARI

18:30 MAIKA MAKOVSKI

20:00 GIRLSCHOOL

21:30 STATUS QUO

23:30 HAWKWIND

Escenario Voodoo Child:

19:30-20:00 Micky & The Buzz

21:00-21:30 Micky & The Buzz

22:45-23:30 Gonzalo Portugal

25 de junio

Apertura de puertas a las 13:30

13:30 "Txakoli Session"

17:00 MIKEL RENTERIA & THE WOP BAND

18:15 SHIRLEY DAVIS & THE SILVERBACKS

19:55 WALTER TROUT

21:25 PAUL CARRACK

23:25 LOQUILLO

Escenario Voodoo Child:

19:15-19:45 Santiago Delgado & Los Runaway Lovers

20:55-21:25 Santiago Delgado & Los Runaway Lovers

22:40-22:25 Javi "Stills" & Co.