Metallica cancela un concierto en Suiza, a cuatro días de actuar en Bilbao

Metallica no actuará esta noche, 29 de junio, en el festival suizo Frauenfland Rock tal y como estaba anunciado, ya que, según ha anunciado el grupo en sus redes sociales, "una persona de la familia Metallica" ha dado positivo en covid.

El cuarteto de metal tiene anunciado un concierto este domingo, 3 de julio, en el estadio San Mamés de Bilbao, encabezando el festival Bilbao Bizkaia Rock Day, junto a Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves y The Regrettees, aunque todavía no se han pronunciado si el positivo afectará al concierto.

It is with a very heavy heart that we are announcing that we will not be appearing at Frauenfeld Rocks in Switzerland today... pic.twitter.com/sUKILh5rzW