Música Entrevista Bazka: "Una vez que suprimes las expectativas, te sientes más libre para hacer lo que quieras" Natxo Velez | EITB Media Publicado: 06/10/2022 11:21 (UTC+2) Última actualización: 06/10/2022 11:28 (UTC+2) El quinteto transporta a los escenarios desde este 7 de octubre el disco "Basoaren ilunean dantza", una de mas más agradables sorpresas del curso rockero. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Bazka comienza la gira para presentar "Basoaren ilunean dantza". Foto: Galder Izagirre. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Bazka: "Espektatiba gehienak ezabatuta, libreago sentitzen zara nahi duzuna egiteko"

El grupo Bazka salió al encuentro del público este julio de la noche a la mañana, de repente. El grupo colgó sin previo aviso en su perfil de la plataforma musical Bandcamp el disco Basoaren ilunean dantza, y fue así como supimos que al cuarteto del grupo hardcore Estricalla (el cantante Fer Apoa, los guitarristas Hodei Esteban y Txomin Urriza y el bajista Erik Berganza) se le había unido a la batería Galder Izagirre (Dut, Kuraia, Berri Txarrak).

El resultado de esta unión de fuerzas entre viejos conocidos (Galder y Fer coincidieron, por ejemplo, en Kuraia) es un disco que parte del hardcore académico y más zapatillero de Estricalla para desafiar al o a la oyente. Por supuesto, el quinteto no reniega de la velocidad (solo hace falta oír el inicio con "Basati-yak"), pero han recopilado una serie de canciones plenas de detalles (coros, melodías de guitarras, fills de batería, sucesiones de acordes menos convencionales) que crecen irremediablemente con las escuchas, una colección de canciones que encuentra la energía en la profundidad además de en la rapidez.

Basoaren ilunean dantza by BAZKA

En la colección de canciones del disco, que apenas llega a los 28 minutos, encontramos nervio hardcore, amargura post punk ("Idi-bihotz"), alegría y energía del rock escandinavo, melodías coreables ("Bhiena", "Balea eta izotza") e interesantes melodías de guitarra y voz ("Oreinak"). No parecen malos ingredientes para la gira que comienza el viernes, 7 de octubre.

Hemos hablado con el guitarrista Hodei Esteban Pertusa, quien nos ha dado una pista de qué hay detrás del grupo gracias a las veces que ha conjugado el verbo "disfrutar" durante la entrevista.

¿Cómo se convirtió lo que iba a ser el próximo disco de Estricalla en el primer disco de Bazka? ¿Dónde visteis que las canciones habían tomado otro camino?

En 2019, decidimos tomarnos un descanso con Estricalla. Por un lado, Bati, nuestro batería desde el inicio del grupo, iba a dejar el grupo, y creímos que era un buen momento para parar.

Después de ese parón nos resultó muy complicado ponernos en marcha de nuevo: todos los miembros vivimos a muchos kilómetros unos de otros, llegó la pandemia, el trabajo, todos tenemos otros proyectos musicales… Al final, empezamos a componer sin batería.

Cuando ya reunimos una serie de bocetos, le hicimos la oferta a Galder y comenzamos a preparar el disco. El cambio de nombre flotaba siempre en el aire, pero sin demasiado protagonismo; finalmente, lo cambiamos, pero también podíamos habernos quedado con él.

Mientras estábamos grabando el disco, acumulamos unas pocas propuestas, y nos quedamos con "Bazka". Por un lado, viendo el salto musical que hemos hecho, el cambio de nombre está justificado, pero también era lógico seguir como Estricalla.

Al empezar un proyecto desde cero, siempre existen algunos miedos, pero nos hemos dado cuenta de que una vez que suprimes las expectativas te sientes más libre en muchos momentos, para hacer aquello que quieres. Y el camino para construir esta nueva personalidad ha sido muy bonito.

El propio nombre de "Bazka" (pasto), la portada con el cuadro de Paul Vos, la constante mención a los animales en las letras y en los títulos, la energía rockera… La brutalidad está muy presente en el disco. ¿Ha sido algo premeditado? ¿A qué se debe?

Los animales se han convertido en el hilo conductor de este disco y este proyecto, pero no se trata de algo que tuviéremos claro desde el principio, sino una idea que ha ido tomando cuerpo mientras creábamos el disco.

Teníamos escritas las letras, pero todavía no teníamos ni nombre ni portada para el disco. Hemos ido atando cada cosa por su lado, y nos dimos cuenta casi, sin enterarnos, todo estaba unido. Todo tenía que ver con los animales, y la brutalidad definía muy buen lo que estábamos haciendo.

Por el contrario, la humanidad es casi un leitmotiv en las letras, y el disco está muy pensado y procesado, a pesar de salir desde las entrañas: melodías vocales, coros, juegos de guitarras… ¿Cómo ha sido el proceso de vestir y pulir ese primer impulso musical?

Ha sido un proceso precioso. Como te he comentado, no ha sido fácil sacar a Estricalla del letargo. Casi habíamos comenzado a asimilar que no volveríamos a tocar juntos, pero conseguimos volver a crear canciones juntos, poniendo mucho empeño y voluntad.

Somos una familia que disfruta mucho unida, y las ganas de jugar juntos consiguieron disipar todas las dudas. Viendo lo que costó, nuestro objetivo era disfrutar cada momento. Nunca hemos sabido hasta dónde llegaríamos, qué nos traería el camino; por tanto, nuestro objetivo ha sido disfrutar de cada paso.

Nos presentamos los bocetos creados en la distancia, los pusimos en común y comenzamos a dar forma a las canciones. Primero, precisamos las estructuras partiendo de esos esbozos, y comenzamos a componer melodías y letras; después, dimos algunas vueltas a lo que ya teníamos, cuestionando lo creado hasta ese momento; hemos ido poco a poco, paso a paso, hasta llegar a las canciones que tenemos hoy en día.

Ha sido muy divertido: hemos podido sumergirnos en colores, intensidades y aguas nuevas, y nos ha resultado un juego muy interesante. Muchas veces, terminábamos en proceso simplificando las canciones, y otras vistiendo las canciones con pequeños detalles. Ha sido maravilloso volver a juntar a esta familia, crear y disfrutar del proceso.

Foto: Galder Izagirre

¿Habéis grabado solo las canciones del disco? ¿Cómo fue la grabación en Bonberenea y el proceso de masterización con Víctor García?

Grabamos alguna canción más, pero no llegamos a terminar del todo su producción. De los 16 o 18 bocetos que teníamos, trabajamos unos 12 en el local con Galder, y fuimos a Bonberenea con unos diez.

Debido a los lugares de residencia y los trabajos de los miembros del grupo, grabar este disco no ha sido fácil, porque hemos podido estar juntos durante muy pocos momentos. De todas maneras, toca exprimir al máximo lo que hay, y estamos muy orgullosos de cómo ha ido la grabación. Disfrutamos de cada momento que tuvimos para estar juntos.

Tener al lado un maestro como Txap (el técnico y productor Karlos Osinaga) también ayuda mucho, y los siete días que pasamos en Bonberenea fueron muy agradables. Después, grabamos las voces en Irun, en un estudio improvisado en casa de Fer.

Para terminar, hicimos la masterización con Víctor, otro amigo de confianza. El objetivo era dar potencia a la grabación tocando lo menos posible el sonido y la mezcla que habíamos conseguido en el estudio, y Víctor ha hecho un gran trabajo.

En estos tiempos en los que acostumbramos a ver teasers del adelanto del adelanto de cada nuevo single, sacasteis el disco de repente, sin avisos ni adelantos previos. ¿Qué hay detrás de esa estrategia o de esa falta de ella?

Por un lado, cansancio. Me resultan muy cansinas las vías que utilizamos para promocionar nuestros proyectos. Pasamos la mayoría del tiempo generando una especie de expectativa o interés, todos los grupos usamos las mismas técnicas que utilizan los grandes grupos y empresas internacionales, como si tuviéramos pendientes a miles de seguidores, y me parece que no tiene sentido.

Por otro lado, en esta época en la que se cuenta hasta lo que no se hace, nos pareció interesante no hacer público nada durante el proceso de creación y presentar todo una vez que tuviéramos el disco. Cuatro días después de crear el perfil de Instagram, publicamos el disco entero, sin ningún single. Sin adelantos, sin adelantos de los adelantos. Además, era julio, un momento en el que en general nadie te recomendaría publicar un disco.

Foto: Galder Izagirre

¿Esperabais la buena acogida del proyecto?

No esperábamos la respuesta que hemos tenido. En los días de mayor confianza en nosotros mismos, esperábamos que quienes nos seguían con Estricalla seguirían estando ahí, pero también ha habido momentos en los que hemos pensado que nadie nos seguiría.

No somos para nada expertos en redes sociales y promociones, es una laguna que no tenemos demasiado intención de solventar. Así que hemos concentrado nuestras fuerzas en intentar hacer el mejor disco posible.

Hemos recibido una respuesta tremenda, y no somos capaces de responder a todas las propuestas y mensajes que estamos recibiendo. Hasta ahora, estamos muy contentos.

El 7 de octubre llevaréis vuestra música sobre el escenario. Energía, locales pequeños… ¿Qué puede esperar quien vaya a los conciertos?

Tenemos muchas ganas de bailar; así que, nosotros al menos, esperamos que la gente venga con ganas de bailar. Estamos deseando de bailar, sudar y sonreír juntos. El plan es adentrarnos en el bosque oscuro y disfrutar.

No sé qué esperará la gente… pero que vengan a pasarlo bien. Olvidaos del móvil y las fotos… Vamos a intentar ofrecer un concierto intenso, y el que se despiste se lo perderá.

El disco dura menos de media hora. ¿Cómo completaréis el repertorio?

No hemos tenido tiempo de preparar mucho material aparte del disco… El concierto se basará principalmente en el disco, pero podemos adelantar que habrá algo más.

Estamos preparando un directo intenso, así que conviene no esperar hasta los bises para bailar. Recomendaría a quien vaya a ir que deje sus expectativas en casa y venga a disfrutar.

La colaboración con Galder se limitaba en principio al disco, y se ha alargado a la gira. ¿Cómo está "el acuerdo"? ¿Se puede alargar? ¿Qué futuro tiene Bazka a medio plazo?

No sabemos nada sobre el futuro de Bazka. Este es el momento de celebrar el recorrido y el trabajo del último año. Apenas hemos tenido tiempo ni de echar una cerveza, y la gira supone para nosotros una celebración, una celebración del trabajo realizado, el momento de disfrutar y bailar con amigos en nuestros sitios preferidos. No sabemos qué pasará más tarde.

En teoría, Galder tomará su camino y nosotros queremos continuar, pero no tenemos ningún plan… Queremos ir paso a paso. Creemos que así disfrutaremos más de cada paso. Lo que tenga que llegar, llegará. Pero de momento lo único seguro es esta minigira. Bailemos en la oscuridad del bosque.

GIRA "BASOAREN ILUNEAN DANTZA"

7 de octubre Vitoria (HellDorado)

8 de octubre Gernika (Iparragirre)

14 de octubre Tolosa (Bonberenea)

15 de octubre Donibane-Ziburu (Gaztetxe)

1 de diciembre Bilbao (Kafe Antzokia - Kutxa Beltza)

15 de diciembre Arrasate (Gaztetxe)

16 de diciembre Leitza (Gaztetxe Atekabeltz)

17 de diciembre Hondarribia (Psilocybe)