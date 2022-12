Música Conciertos de despedida Agur, Hertzainak! Natxo Velez | EITB Media Publicado: 15/12/2022 17:00 (UTC+1) Última actualización: 15/12/2022 17:13 (UTC+1) El mítico grupo gasteiztarra ofrecerá este viernes en el BEC de Barakaldo el primero de los conciertos de la minigira de despedida "Azkena gure alde!". Escuchar la página Escuchar la página

Gari, Josu Zabala y Txanpi, en 2022 Whatsapp

Hertzainak dio su primer acorde ante el público en la Nochevieja de 1981, y queda muy poco, cada vez menos, para que den el último: será el 6 de enero en Vitoria-Gasteiz, en una carpa que se colocará en Mendizabala. Ese día, el grupo ofrecerá en la ciudad donde todo empezó hace más de cuarenta años el último concierto de la breve gira de despedida "Azkena gure alde!" y también de su historia.

Antes, este viernes y sábado, días 16 y 17 de diciembre, el grupo actuará en una doble cita en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo (se podrá ver en directo en ETB2 y eitb.eus), donde se subirán al escenario Josu Zabala, creador y principal compositor de la banda, Luis Javier Saíz Txanpi, batería encargado de los tambores de Hertzainak desde prácticamente el inicio, e Iñaki Garitaonaindia Gari, cantante desde 1983, cuando sustituyó a Xabier Montoia ante el micro, y uno de los principales ejes de la personalidad del grupo.

Todo lo que sucedió entre ambos conciertos no cabe en un artículo. El grupo firmó cinco discos de estudio y varios epés y singles antes de su separación en 1993. Sus canciones viraron desde un ska y punk con influencia de The Clash hacia el rock y el pop, y Hertzainak ha dejado en su carrera hitos incontestables en la historia de la música vasca: "Ta zer ez da berdin", "Pakean utzi arte", "Hil ezazu aita", "564"… El pop y el rock vascos no serían iguales sin la aportación de Hertzainak.

De todas maneras, probablemente sea "Aitormena" la canción que haya marcado, para bien o para mal, la memoria de Hertzainak. La publicaron por primera vez en 1989, en un maxi single que incluía dos versiones: en formato clásico de rock, con bajo, guitarra y batería, y arreglada por Bingen Mendizabal para cuarteto de cuerda.

En 1992, el cansancio era ya palpable entre los miembros de Hertzainak, y decidieron dar por terminada su carrera. Esgrimieron como razones principales para la decisión "el reducido tamaño del mercado vasco y las dificultades para salir al exterior", y su principal compositor, Josu Zabala, afirmó que "la nuestra es una historia condenada a no crecer".

Hertzainak dio su "primer último concierto" el 24 de enero de 1993. Veinticinco años después, en 2018, Josu Zabala y Gari resucitaron el grupo para ofrecer dos conciertos en Bilbao, en el palacio Euskalduna y en el Kafe Antzokia.

Concierto "91.01.19" de Hertzainak, completo

Ahora, el grupo ofrecerá "sus terceros últimos conciertos", cuarenta años después de su formación. Hertzainak tiene a día de hoy un lugar notable en la historia de la música popular vasca, ha recibido el cariño del público de varias generaciones y va a congregar a casi 50 000 personas en su triple fiesta de despedida. No suena nada mal para un grupo "condenado a no crecer".

No hay mejor final que despedirse bailando.