Música Premios Vuelven los premios Grammy: récord de Beyoncé y victoria de "Motomami" B. F. - N. V. | EITB Media Publicado: 06/02/2023 10:34 (UTC+1) Última actualización: 06/02/2023 10:34 (UTC+1) Harry Styles ha sido el mayor ganador de la noche, al conseguir los premios a mejor disco y mejor álbum de pop.

Esta madrugada se ha celebrado en Los Ángeles la gala de los premios Grammy. Tras dos años de parón por culpa de la pandemia, el público congregado en el crypto.com Arena ha podido disfrutar de las actuaciones en directo de LIZZO, Harry Styles y Sam Smith.

En cuanto a los premios, Beyoncé ha sido la reina de la noche, al conseguir un nuevo récord de premio Grammy recibidos en total, con 32. Este año estaba nominada a ocho premios, de los que se ha llevado cuatro: mejor canción R&B, grabación dance, interpretación R&B y mejor álbum de dance/electrónica.

Además, más allá de los récords, ha protagonizado una de las anécdotas de la noche ya que solo ha podido recibir tres premios por llegar tarde al teatro. Según ha explicado, ha quedado atrapada en una monstruosa retención de tráfico de camino al teatro

Harry Styles se ha llevado con "Harry's House" los premios a mejor disco de 2022 y mejor disco de brit pop. El premio a la artista revelación ha sido para Samara Joy, y el de mejor canción de año para Bonnie Raitt ("Just like that").

Bad Bunny ha actuado al principio de la gala, y ha recibido el premio a mejor disco urbano por "Un verano sin ti".

Rosalía no ha estado en la gala, pero ha recibido desde casa el premio al mejor álbum latino.

Palmarés



Mejor disco: Harry's House, Harry Styles

Mejor artista revelación: Samara Joy

Mejor canción: "Just Like That", Bonnie Raitt

Mejor canción R&B: R&B: "Cuff It", Beyoncé

Mejor grabació del año: About Damn Time, Lizzo

Mejor álbum pop: Harrys House, Harry Styles

Mejor álbum dance/electrónica: Renaissance, Beyoncé

Mejor álbum música urbana: Un verano sin ti, Bad Bunny

Mejor álbum rap: Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar

Mejor álbum country: A Beautiful Time, Willie Nelson

Mejor álbum rock latino o rock alternatibo: Motomami, Rosalía

Mejor álbum pop latino: Pasieros, Rubén Blades & Boca Livre

Mejor álbum tropical: Pa'lla Voy, Marc Anthony

Mejor interpretación solista: "Easy on Me", Adele

Mejor interpretación colectiva: "Unholy", Sam Smith ft. Kim Petras