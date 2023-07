Música 28-30 de julio El Bilbao Blues Festival presenta trece grupos en su segunda edición Agencias | EITB Media Publicado: 26/07/2023 16:11 (UTC+2) Última actualización: 26/07/2023 16:24 (UTC+2) El certamen premiará este año al armonicista californiano Rick Estrin, que actuará el sábado en el Arenal al igual que The Original Blues Brothers Band. Escuchar la página Escuchar la página

The Original Blues Brothers Band actuará el sábado

Euskaraz irakurri: Bilbao Blues Festivalek hamahiru talde aurkeztuko ditu bigarren edizioan

Un total de trece bandas se subirán al escenario en la segunda edición del Bilbao Blues Festival, que se desarrollará entre el 28 y el 30 de julio.

El viernes, 28 de julio, comenzará la programación en el escenario del Arenal, al que se subirán The Big Flyers, Vasti Jackson & The Mississippi Trinity y Anthony Paule Soul Orchestra feat Terrie Odabi & Theo Huff (viernes), Shakura S'Aida, Rick Estrin & The Nightcats y The Original Blues Brothers Band (sábado) y Ghalia Volt, Bette Smith y Los Mambo Jambo Arkestra (domingo).

El veterano armonicista californiano Rick Estrin, además actuar el viernes, será homenajeado en esta edición por su trayectoria en la música y distinguido con II Premio Bilbao Blues Festival.

También habrá conciertos pedagógicos en el Museo Guggenheim, kalejira con la dixie band Granujas a Todo Ritmo así como conciertos en el kiosco del Arenal (sábado y domingo al mediodía) y clases de boogie woogie.