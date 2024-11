Música

Óbito

Muere el mítico compositor y productor estadounidense Quincy Jones

N. V. | EITB Media

Publicado: 04/11/2024 11:59 (UTC+1) Última actualización: 04/11/2024 11:59 (UTC+1)

Jones, que ha muerto a los 91 años, produjo, entre otros, los discos "Thriller" y "Bad" de Michael Jackson y la canción "We are the world". También trabajo con Tony Bennet, Sarah Vaughan y Frank Sinatra.

Quincy Jones