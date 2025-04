Música FESTIVAL DE MÚSICA-SOLIDARIDAD El festival Hatortxu Rock busca voluntarios para cubrir 7049 turnos EITB MEDIA Publicado: 12/04/2025 22:45 (UTC+2) Última actualización: 12/04/2025 22:46 (UTC+2) Los organizadores han solicitado voluntarios para la última edición del festival que se celebrará del 24 al 27 de julio en Lakuntza. El evento que aúna música y solidaridad se clausurará este año en su 30ª edición. Organizadores del Hatortxu hoy en Lakuntza. Whatsapp

Euskaraz irakurri: 7.049 txanda betetzeko boluntario bila ari da Hatortxu Rock jaialdia

Decenas de personas se han reunido este sábado en Lakuntza para hacer un llamamiento y solicitar voluntarios para el festival Hatortxu Rock, que se celebrará del 24 al 27 de julio en la localidad navarra.

Han reivindicado que Euskal Herria es el pueblo del "auzolan", "que juntas todo es posible" y han pedido apoyo a la comunidad para reclutar a las personas necesarias para dar un final rotundo a los 26 años de historia del festival. Para ello, necesitan cubrir 7049 turnos.

La inscripción pude hacerse tanto en la página web del Hatortxu Rock como por email escribiendo a txandak@hatortxurock.eus.

Conciertos

A lo largo de los tres días que dura el festival se podrán ver y escuchar músicos punteros un año más en el Hatortxu Rock. Entre ellos: Chulería Joder, Dupla, Maskak, Buruko, Tribade, Brigade Loco, Ibil Bedi, Añube, Sukena, Süne, Bad Sound, The Lio, Leihotikan, Les Testarudes, DJ Plan B, Su Ta Gar, DJ Trapella, Gatibu, La Jodedera, Kaotiko, Maruxak, Non Servium, Buitraker, Autobus Magikoa, Never Surrender, Tatxers, Skabidean, Bulego, Latzen, Afu, Skatu, Alaitz y Maider, Banda Sotti, Gozategi, etc.

Los bonos para tres días están a la venta por 110 euros en la web.