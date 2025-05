Música ARF El Araba ARF Tour lleva el Azkena Rock Festival a Amurrio y Labastida N. V. | EITB Media Publicado: 08/05/2025 11:12 (UTC+2) Última actualización: 08/05/2025 11:12 (UTC+2) En Amurrio, los grupos Letagin y Nukore actuarán el 17 de mayo, mientras que en Labastida lo harán Nightwaves y The Clayton el día 17 de junio. Ambos conciertos, sendos aperitivos del festival ARF de Vitoria-Gasteiz, serán gratuitos. The Clayton actuará en Labastida Whatsapp

Por cuarto año consecutivo, el festival Azkena Rock Festival viajará a dos localidades del territorio alavés como aperitivo del festival, que se celebrará en Mendizabala entre los días 19 y 21 de junio.

El sábado 17 de mayo, en Amurrio, actuarán Letagin, un cuarteto oñatiarra de hard rock y stoner, y la banda de metal vitoriana Nukore

El sábado, 14 de junio, la parada será Labastida con el rock con influencias del indie americana de los bilbaínos Nightwaves y el rock and roll del grupo de Aramaio The Clayton.

El Azkena Rock Festival llevará los días 19, 20 y 21 de junio a Vitoria-Gasteiz a John Fogerty, Manic Street Preachers, Dinosaur Jr., The Flaming Lips, Public Image Limited, The Damned, Lucinda Williams, The Hellacopters.