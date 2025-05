Música 24-27 de julio Herdoil, Olaia Inziarte, Anje Duhalde y Soziedad Alkoholika, al Hatortxu Rock N. V. | EITB Media Publicado: 20/05/2025 09:58 (UTC+2) Última actualización: 20/05/2025 09:58 (UTC+2) La organización del festival ha confirmado 24 nuevos participantes para la despedida del festival, que se celebrará en Lakuntza entre el 24 y el 27 de julio. Habrá un total de cien conciertos en cinco escenarios. Olaia Inziarte será una de las artistas que actuará en el Hatortxu Rock Whatsapp

Euskaraz irakurri: Herdoil, Olaia Inziarte, Anje Duhalde eta Soziedad Alkoholika, Hatortxu Rockera

El festival Hatortxu Rock suma este martes 24 grupos y artistas a su cartel, por lo que también estarán en la trigésima y última edición del festival solidario con los presos vascos Herdoil, Sofokaos, Iñigo ETS, Ana Tijoux, Roba Estesa, Hogei Berriro, Bourbon Kings, Trikidantz, Trikiteens, Olaia Inziarte, Auxili, Kristal Kolpatuak, Gora Musika, Tapia Eta Leturia, Anje Duhalde, Fermin Balentzia, Dinamita, La Txama Y Su Flakofonki, Tremenda Jauria, Soziedad Alkoholika, Dj Reimy, Dj Bull + Dj Jotatxo, Dj Fresa Morango y Fillas De Cassandra.

En el festival, de cuatro días, actuarán 100 artistas y grupos, de los que 87 ya están confirmados, sumados los hoy desvelados a los anteriormente anunciados: Anestesia, ZETAK, Delirium Tremens, Barniz, Bizardunak, Deskontrol + Arkada Social, Reincidentes, Kaleko Urdangak, KOP, Zea Mays, Las Ninyas del Corro, Mirua, Potato, Nafarroa 1512, Naxker, ødei, Odolkiak Ordainetan, Svetlana, On, Talco, Juantxo Skalari & La Rude Band + Set Skalariak, Xiberoots, Xutik eta Zaunka, Latzen, Afu, Alaitz eta Maiderrek Burutekin batera eskainiko dituzten kantuak, Skatu, Bad Sound, Dupla, Su Ta Gar, Chuleria, Joder!, Brigade Loco, Leihotikan, Burutik, Tribade, Maskak, Les Testarudes, Non Servium, Añube, Dj Plan B, Gatibu, DJ Trapella, La Jodedera, Süne, Maruxak, Ibil Bedi, Autobus Magikoa, Sukena, The Lio, Kaotiko, Bulego, Buitraker, Nøgen, Tatxers, Skabidean, Streetwise, Banda Bassotti, Gozategi, Never Surrender, Eñaut Elorrieta, Los Zopilotes Txirriaos y Betagarri.

La organización, además, ha recordado que buscan voluntarios y voluntarias para completar 7049 turnos en el festival. Las personas interesadas pueden apuntarse en la web del festival.

Las entradas están a la venta. El bono para cuatro días se puede comprar por 110 euros, y más adelante saldrán las entradas de día.