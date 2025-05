Música Bergara El festival Ekinez sigue manos a la obra N. V. | EITB Media Publicado: 27/05/2025 12:23 (UTC+2) Última actualización: 27/05/2025 12:23 (UTC+2) El festival de Bergara volverá a reunir sonidos callejeros, esta vez durante tres días, alrededor del polideportivo Labegaraieta. Los días 30 y 31 de mayo actuarán J Martina, Ezpalak, Arene 6, Naxker, TOC, Lukiek, Kaleko Urdangak, Nafarroa 1512, Brigade Loco… J Martina actuará en el festival Ekinez en la jornada del viernes Whatsapp

Euskaraz irakurri: Ekinez jaialdia, ezinari entzungor

El festival Ekinez de Bergara vuelve a asumir el reto de ser "punto de encuentro de los sonidos callejeros", gracias a lo cual se podrá disfrutar de una brillante muestra de la escena vasca este fin de semana, los días 30 y 31 de mayo, y, por primera vez, esta edición también el jueves con una programación previa: la charla "Jaialdiak, euskal eszena musikala eta erronkak" (17:30), monólogos de Asier K y Asier Galarza (19:00) y concierto del grupo Ki.imak (20:00).

El grueso del cartel se reparte entre el viernes y el sábado. El viernes, entre las 17:40 y la 01:00 se subirán a los escenarios Ekinez y Eginez Atturri, Nik Linbott, J Martina, Armarri, Ezpalak, Neallta Fola, Chulería, Joder!, Apotheke, Sofokaos, Naxker, Arene 6, Toc, Kaleko Urdangak y Lukiek.

El sábado, tocará madrugar, y se podrá disfrutar desde las 12:00 hasta la 01:00 de Nevadah, Bidelapurrak, Pubic Enemy, Gozzue, The Lio, Orhi, No Limits, Laino Beltzak, Kaparrak, Istilu, Azken Sustraiak, Inguma, The Clayton, Berandu Baino Lehen, Streetwise, Estutu, Nafarroa 1512, Kontralde, Añube, Moonshakers, The Fridays Crew, Sotoalde, Brigade Loco y 721.

Las entradas están a la venta en la web del festival.