Música GIRA Interrumpen y desalojan un concierto de Fermin Muguruza en Ciudad de México Manu Giménez | eitb media Publicado: 31/05/2025 10:20 (UTC+2) Última actualización: 31/05/2025 11:06 (UTC+2) El Ejército y la Policía Federal acudieron a la sala del Foro Alicia y sacaron a los asistentes, unos 600. Fuentes mexicanas hablan de que faltaba un permiso. Fermin Muguruza, en un concierto. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Armadak Fermin Muguruzaren kontzertua eten du Mexiko Hirian

El Ejército mexicano y la Policía Federal han interrumpido y desalojado un concierto de Fermin Muguruza en Ciudad de México esta pasada noche. Medios y asistentes al evento afirman que lo han hecho porque al local le falta un permiso para realizar el evento, aunque denuncian la presencia de "armas largas" para llevar a cabo la operación.

Al parecer, poco después del comienzo del concierto en el Foro Alicia, en la colonia de Santa María de la Ribera, en Ciudad de México, unidades del Ejército y de la Policía Federal, fuertemente armadas, desalojaron a los asistentes, unos 600.

El desalojo se realizó sin problemas, aunque con el malestar de muchos de los asistentes, como se puede comprobar en vídeos compartidos en redes sociales.

Fermin Muguruza, que lleva a cabo una gira mundial por el 40 aniversario de su trayectoria en la música, ha escrito en redes sociales: "¿El ejército con armas largas para cancelar un concierto? Alcaldía de Cuauhtémoc en CDMX: Alessandra Rojo de la Vega del PRI-PAN ¿Quería usted una masacre? ¡Eskerrik asko mi gente de la CDMX! No cayeron en la provocación".

En el momento en el que se interrumpió el concierto, Muguruza e Ignacio Pineda, gestor del local, tomaron la palabra, e hicieron un llamamiento a la calma para que no ocurrieran incidentes. "Afuera está el Ejército, la Guardia Nacional, toda la calle está rodeada. No les gustó que hiciéramos un concierto con Fermín. Nunca nos había pasado que toda la calle estuviera rodeada, tomada por el Ejército. Quieren entrar. Vamos a abrir la puerta, y les voy a pedir, por favor, que salgamos con calma. Hay alrededor de 200 policías y soldados, no queremos violencia, no queremos que pase ningún accidente", ha pedido Pineda desde el escenario.

Un asistente ha afirmado que "tras 25 años acudiendo a conciertos en la capital desde las salas más clandestinas a las más comerciales, nunca había llegado el Ejército con armas largas a clausurar un local". "Aquí la única diferencia es la presencia de Fermin Muguruza", ha denunciado.

Esta noche en México está previsto otro concierto del músico y cineasta irundarra, en Ciudad Neza, a 24 kilómetros de México DF. Será un concierto gratuito, y ya se están haciendo llamamientos para que acuda la gente a mostrar su apoyo al músico.