Música 22 de junio Más de 20 grupos y solistas vascos actuarán en Tabakalera, en la primera edición del Gaztea Musikaren Eguna Publicado: 16/06/2025 12:31 (UTC+2) Última actualización: 16/06/2025 12:31 (UTC+2) Gorka Urbizu, Izaro, Olaia Intziarte, Toc, Bengo, Janus Lester, Zea Mays, La Txama, Merina Gris, Dupla, Malko, Zilibito Records, Sukena, Idoia, Olatz Salvador, Mikosis, Txopet, Hofe, Ezezez, Ezpalak y Maskak completan el cartel del festival gratuito del 22 de junio. Merina Gris es uno de los grupos invitados Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: 20 euskal talde eta bakarlaritik gora ariko dira Tabakaleran, Gaztea Musikaren Egunaren lehen edizioan

Al día siguiente del Día Europeo de la Música, Gaztea ha organizado una gran fiesta musical en Tabakalera de Donostia para rendir homenaje a las y los músicos vascos. Se trata de la primera edición de Gaztea Musikaren Eguna, un gran festival con entrada gratuita para dar la bienvenida al verano y disfrutar de lo que los artistas vascos han creado este último año.

Contará con la participación de Gorka Urbizu, Olaia Inziarte, IZARO, Idoia, TOC, Zea Mays, Olatz Salvador, Janus Lester, Merina Gris, Bengo, Hofe, La Txama, Ezpalak, Dupla, Kiliki, EZEZEZ, Sukena eta Maskakek. Ofrecerán directos de 30 minutos en diferentes espacios de Tabakalera: Patio, Prisma, Club Kutxa Fundazioa y Nave 2.

Aunque la mayoría de los grupos citados actuarán con su banda, algunos ofrecerán un acústico preparado expresamente para Gaztea Musikaren Eguna. Además, en el escenario Prisma, actuarán los DJs MaKeda, ALTA, Euskoprincess y Lamia Mari.

Invitaciones disponibles desde el 17 de junio

Las invitaciones para el Gaztea Musikaren Eguna hay que obtenerlas previamente en la web de Gaztea y estarán disponibles a partir de mañana (17 de junio). Teniendo en cuenta el aforo de las salas, las entradas se repartirán en ocho bloques. Así, tras consultar los horarios de los conciertos que se darán a conocer también en la web, se podrán conseguir las invitaciones por franjas horarias. Por el mismo tema de los horarios, es importante llegar a tiempo a los conciertos.

Quienes no puedan asistir, podrán seguir las actuaciones en streaming en el canal de YouTube de Gaztea, en la web y en las plataformas PRIMERAN y GUAU.

Los directos se complementarán con programación de radio en directo e interesantes charlas: Gaztea realizará un programa especial desde Tabakalera. Además, Gaztea Ainhoa Vitoria y Sara Alonso grabarán en directo el último programa "Bitan" de la temporada.

Igualmente, habrá dos coloquios organizados por Musika Bulegoa. En el primero, conducido por Oihana Arana, Eneritz Furyak y DJ Ines hablarán de poner el cuerpo en primera línea. En el segundo, el tema será Formato grande vs. Formato pequeño. El arte de hacer conciertos desde muchas perspectivas. Conducido por Galder Beramendi, contarán con participación de los músicos Amaia Ispizua (GET in), Julen Caminos (Bidean Produkzioak) y Dupla.

Gaztea ha organizado Gaztea Musikaren Eguna 25 en colaboración con Kutxa Fundazioa, Musika Bulegoa, Tabakalera y Dabadaba, y con el patrocinio de, Kutxabank, Gipuzkoa Kultura, Ayuntamiento de Donostia, Gazteaukera e IHOBE.