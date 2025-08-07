Baskonia Liga Endesa Hamidou Diallo, fichaje del Baskonia para las próximas dos temporadas EITB Media Publicado: 07/08/2025 11:34 (UTC+2) Última actualización: 07/08/2025 11:34 (UTC+2) El escolta estadounidense cuenta con una amplia experiencia en la NBA, mide 1,99 metros y llega para reforzar el juego exterior del conjunto vitoriano. Hamidou Diallo, jugador del Baskonia. Foto: @Baskonia Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Hamidou Diallo, Baskoniako jokalaria datozen bi denboraldietarako

El Baskonia ha fichado a Hamidou Diallo para las dos próximas temporadas. El escolta estadounidense de 27 años mide 1,99 metros de altura y llega al conjunto alavés para reforzar su juego exterior.

Diallo fue elegido en el Draft de la NBA de 2018 y ha disputado más de 250 partidos en la liga americana defendiendo los colores de equipos como Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, Brooklyn Nets y Washington Wizards, su último destino en la NBA. En 2019 se proclamó campeón del Concurso de Mates del All-Star Weekend, reflejo de su espectacularidad sobre el parqué.

La del Baskonia será su primera experiencia en el baloncesto europeo para Hamidou Diallo.