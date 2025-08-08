Baskonia Liga Endesa El Baskonia oficializa la salida de Pablo Laso y la llegada de su sustituto Paolo Galbiati EITB Publicado: 08/08/2025 17:48 (UTC+2) Última actualización: 08/08/2025 17:48 (UTC+2) Tras un año en el cargo, Laso deja de ser entrenador del equipo vitoriano. Galbiati ha firmado por dos temporadas. Pablo Laso y Paolo Galbiati. Whatsapp

El técnico Pablo Laso no continuará la próxima temporada como entrenador del Baskonia, ha anunciado este viernes el club vasco, al que llegó hace apenas un año y a pesar de contar con dos años más de contrato.

Su sustituto será el italiano Paolo Galbiati, quien ha firmado un contrato por dos temporadas. Llega procedente del Aquila Basket Trento, con el que logró la Copa de Italia la temporada pasada y la cuarta plaza de la liga.

Laso, que inició el verano de 2024 su segunda etapa en el Baskonia después de una larga estancia como jugador (1984-95), abandona Vitoria-Gasteiz después de apenas un año, en el que el equipo terminó en octava posición en la temporada regular de la Liga Endesa, cayó en la primera eliminatoria de los playoffs ante el Real Madrid y no logró clasificarse para la Copa del Rey.

El técnico vasco, que había vuelto a la Liga Endesa tras su paso por el Valencia Basket, el Gipuzkoa Basket y por el Real Madrid. Bajo su dirección, el equipo baskonista sólo ha ganado 33 de los 68 partidos entre Liga Endesa y Euroliga.