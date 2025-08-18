Baskonia
Fichaje
Mamadi Diakite, nueva incorporación del Baskonia
EITB MEDIA
El jugador guineano jugará en el equipo vitoriano las dos próximas temporadas, según lo anunciado este lunes.
-
Mamadi Diakite, nuevo jugador del Baskonia
Euskaraz irakurri: Baskoniak Mamadi Diakite fitxatu du
El Baskonia ha fichado a Mamadi Diakite para las dos próximas temporadas, según ha comunicado el conjunto alavés este lunes por la mañana.
El jugador guineano de 2,06 metros de altura llega a Vitoria-Gasteiz procedente del Valley Suns de la G-League donde ha militado la pasada campaña, promediando 13.6 puntos, 8.4 rebotes, 2.2 asistencias y 19.9 créditos de valoración.
Diakite, quien comenzó su carrera en la NCAA con los Virginia Cavarliers y debutó en la NBA con los Miwaukee Bucks, donde ganó un anillo en la campaña 2020-21, ha desarrollado los últimos años de su carrera en diferentes franquicias de la NBA y la G-League.
¿¿ Mamadi Diakite, nueva pieza del juego interior de Baskonia hasta 2027— Baskonia (@Baskonia) August 18, 2025
¿ https://t.co/vXOq073nzQ
Ongi etorri, Mamadi! ¿¿ pic.twitter.com/gyL5SLHAzX