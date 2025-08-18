Baskonia Fichaje Mamadi Diakite, nueva incorporación del Baskonia EITB MEDIA Publicado: 18/08/2025 11:12 (UTC+2) Última actualización: 18/08/2025 11:38 (UTC+2) El jugador guineano jugará en el equipo vitoriano las dos próximas temporadas, según lo anunciado este lunes. Mamadi Diakite, nuevo jugador del Baskonia Whatsapp

El Baskonia ha fichado a Mamadi Diakite para las dos próximas temporadas, según ha comunicado el conjunto alavés este lunes por la mañana.

El jugador guineano de 2,06 metros de altura llega a Vitoria-Gasteiz procedente del Valley Suns de la G-League donde ha militado la pasada campaña, promediando 13.6 puntos, 8.4 rebotes, 2.2 asistencias y 19.9 créditos de valoración.

Diakite, quien comenzó su carrera en la NCAA con los Virginia Cavarliers y debutó en la NBA con los Miwaukee Bucks, donde ganó un anillo en la campaña 2020-21, ha desarrollado los últimos años de su carrera en diferentes franquicias de la NBA y la G-League.