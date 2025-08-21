Baskonia Lesión Rodions Kurucs no disputará el Eurobasket debido a una lesión en su fascia plantar EITB Publicado: 21/08/2025 15:07 (UTC+2) Última actualización: 21/08/2025 15:07 (UTC+2) El exterior letón ha abandonado la concentración del combinado nacional y regresa a Vitoria-Gasteiz para iniciar el proceso de recuperación. Rodions Kurucs. Foto: Baskonia Whatsapp

Euskaraz irakurri: Rodions Kurucsek ez du Eurobasket lehiaketa jokatuko, lesioa du ezker oinean

El jugados del Baskonia Rodions Kurucs sufre una lesión en su fascia plantar de su pie izquierdo, por lo que no podrá disputar el Eurobasket con la selección de Letonia.

El exterior letón ha abandonado la concentración del combinado nacional y regresa a Vitoria-Gasteiz para iniciar el proceso de recuperación.

Kurucs se someterá el próximo lunes a una pequeña intervención en Madrid y regresará a Vitoria-Gasteiz, donde iniciará su proceso de recuperación junto a los servicios médicos de Baskonia.