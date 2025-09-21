Baskonia Fichaje El Baskonia incorpora al base Markquis Nowell hasta 2027 AGENCIAS | EITB Publicado: 21/09/2025 17:10 (UTC+2) Última actualización: 21/09/2025 17:10 (UTC+2) El nuevo director de juego azulgrana tiene 25 años y procede de la segunda división estadounidense, la G-League, donde ha destacado por su capacidad anotadora y de pase. Markquis Nowell. Foto: Baskonia Whatsapp

Euskaraz irakurri: Baskoniak Markquis Nowell joko-antolatzailea fitxatu du 2027ra arte

El Baskonia ha anunciado este domingo la incorporación del base norteamericano Markquis Nowell hasta 2027.

El nuevo director de juego azulgrana tiene 25 años y procede de la segunda división estadounidense, la G-League, donde ha destacado por su capacidad anotadora y de pase.

En la temporada 2024-25, de la mano de los Río Grande Valley Vipers, promedió 16,1 puntos, 8,3 asistencias y 18,3 créditos de valoración en 49 partidos.

En su carrera solo jugó un partido en la NBA, en los Toronto Raptors.

Antes, en la NCAA fue reconocido con el trofeo Bob Cousy que destaca al mejor base universitario.