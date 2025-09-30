Baskonia BASKONIA vs. OLYMPIACOS Baskonia compite hasta el final pero pierde ante Olympiacos Publicado: 30/09/2025 22:55 (UTC+2) Última actualización: 30/09/2025 23:07 (UTC+2) El equipo vitoriano firma un partido serio en su debut europeo y logra remontar tras un mal inicio, pero no consigue cerrar el triunfo ante un Olympiacos más efectivo en los minutos decisivos. Hamidou Diallo y Kostas Papanikolaou. Imagen: Europa Press Whatsapp

Euskaraz irakurri: Baskonia azkenera arte lehiatu da, baina Olympiakosen aurka galdu du

El Baskonia arranca su camino en la Euroliga 2025-26 con una derrota ante Olympiacos (96-102) en un partido disputado y lleno de alternativas. El conjunto dirigido por Paolo Galbiati, en su primer encuentro oficial al frente del equipo, consigue rehacerse de un mal inicio y planta cara hasta los últimos instantes, pero termina siendo superado por el conjunto griego en el tramo final.

El encuentro comienza con un claro dominio visitante, aprovechando los errores iniciales de un Baskonia sin acierto en los primeros minutos. El Olympiacos toma ventaja con el liderazgo de Tyler Dorsey, pero los locales reaccionan con una mejora en el rebote y el acierto desde el perímetro. Timothé Luwawu-Cabarrot (23 puntos), Trent Forrest (14 puntos y 10 asistencias) y Hamidou Diallo (15) lideran una remontada que permite al equipo vitoriano llegar al descanso con el partido igualado.

Tras el paso por vestuarios, Baskonia se muestra más sólido y llega a ponerse por delante, entrando en un intercambio de golpes con su rival. En el último cuarto, los de Galbiati mantienen sus opciones hasta el final, pero Olympiacos gestiona mejor los momentos clave con las aportaciones de Vezenkov (24 puntos), Fournier y Milutinov. El debut europeo deja buenas sensaciones en el Buesa Arena, aunque sin el premio de la victoria.