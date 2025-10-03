Baskonia Euroliga El Baskonia falla también contra el ASVEL (102-95) agencias | eitb Publicado: 03/10/2025 22:27 (UTC+2) Última actualización: 03/10/2025 22:46 (UTC+2) El equipo vasco aguantó un cuarto y medio antes de perder el rumbo en la segunda jornada de Euroliga. ASVEL vs. Baskonia. Foto. @Baskonia Whatsapp

El Baskonia ha perdido (102-95) este viernes ante el ASVEL Villeurbanne en la segunda jornada de la Euroliga celebrada en el LDLC Arena.

Los de Paolo Galbiati han desconectado del partido con la remontada francesa y se han descolocado en defensa, incapaces de cerrar los rebotes. Las pérdidas también lastraron a un Baskonia sin reacción ni opción de pelear el partido durante casi el último cuarto.

Timothé Luwawu-Cabarrot ha puesto al Baskonia en marcha en el primer cuarto (10-18), pero tanto él como su equipo han seguido el camino inverso que los locales.

Las rotaciones han mantenido el buen arranque visitante, con Matteo Spagnolo (30-40), pero Harrison y Seljaas lideraron la remontada en el segundo cuarto, un duro parcial en contra del Baskonia antes del descanso (48-45).

El cuadro galo ha amasado su mayor renta con el 69-59. La buena reacción del Baskonia se ha demorado y no han podido dar la vuelta al partido (102-95).