Baskonia Euroliga El Baskonia pierde en el último segundo ante el Panathinaikos, en Vitoria-Gasteiz (84-86) EITB Publicado: 09/10/2025 23:03 (UTC+2) Última actualización: 09/10/2025 23:06 (UTC+2) Los de Paolo Galbiati tenían en su mano la prórroga, después de una brillante reacción en los últimos minutos del partido, pero, en la última acción, Kendrick Nunn ha otorgado la victoria al equipo griego. Diallo ha logrado quince puntos, en el encuentro. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Baskoniak Panathinaikosen aurka galdu du, Gasteizen, azken segundoan (84-86)

El Baskonia ha perdido, por 84-86, ante el Panathinaikos, en la tercera jornada de la liga regular de la Euroliga de la temporada 2025-2026, este jueves por la noche, en el Buesa Arena, en Vitoria-Gasteiz. El equipo vasco ha caído en el último segundo de un encuentro que había conseguido empatar a falta de muy poco para su conclusión, tras una gran reacción en los minutos finales, y, de esta manera, sigue sin poder estrenar su casillero de triunfos en la máxima competición continental.

En los primeros veinte minutos de juego, el control del partido y del marcador ha correspondido al Panathinaikos, que ha llegado a contar con una máxima ventaja de trece puntos, en el 19-32. El Baskonia, no obstante, ha reaccionado en el segundo cuarto, y, con un parcial de 15-5, se ha situado a solo tres puntos (34-37). Al término de la primera mitad, el equipo griego ganaba por seis, 36-42; Timothe Luwawu-Cabarrot era, en ese momento del encuentro, la mejor baza ofensiva de los de Galbiati, con nueve puntos, en tanto que Trent Forrest sumaba siete.

El segundo tiempo ha tenido emoción, alternativas, tramos espectaculares y un desenlace que, si bien ha sido adverso para el Baskonia, permite tener optimismo con el equipo vitoriano. El Panathinaikos ha dominado el tercer cuarto, en el que ganaba por diecisiete puntos en el 54-71; los de Paolo Galbiati, así y todo, no se han rendido, y en el último periodo han luchado con fe y hasta el final. En dos minutos vertiginosos, el Baskonia, que perdía por nueve a 2:08 para la conclusión (73-82), ha logrado empatar a 84, con apenas cuatro segundos por delante; pero en la última acción del encuentro, Kendrick Nunn, con una excelente canasta, ha dado la victoria a su equipo. Era el último segundo de un encuentro que se le ha escapado al Baskonia de forma cruel.

Ficha técnica

84 - Baskonia (14+22+20+28): Forrest (15), Howard (-), Diallo (15), Sedekerskis (10) y Diakité (6) -cinco inicial-, Nowell (11), Luwawu-Cabarrot (16), Kurucs (7), Spagnolo (1), Diop (3) y Samanic (-).

86 - Panathinaikos (20+22+29+15): Grant (2), Nunn (30), Osman (20), Hernangómez (15) y Yurtseven (-) -cinco inicial-, Sloukas (2), Shorts (5), Grigonis (-), Mitoglu (6), Rogkavopoulos (2), Samodurov (-) y Holmes (4).

Árbitros: Damir Javor (Eslovenia), Luka Kardum (Croacia), Huseyin Celik (Turquía).

Incidencias: 8662 espectadoras y espectadores, en el Buesa Arena.