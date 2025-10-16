Baskonia Euroliga El Baskonia cae ante el Paris Basketball, 105-87, y continúa sin poder ganar en la Euroliga EITB Publicado: 16/10/2025 11:00 (UTC+2) Última actualización: 16/10/2025 11:05 (UTC+2) A pesar de que el conjunto francés tuvo el mando en el marcador durante el encuentro, el equipo vasco llegó con opciones hasta el último cuarto. Trent Forrest, lesionado, no pudo jugar en la segunda mitad, y Markus Howard también se vio afectado por problemas físicos. Luwawu-Cabarrot anotó 20 puntos, en París. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Baskoniak Paris Basketball taldearen etxean galdu du, 105-87, eta garaipenik gabe jarraitzen du Euroligan

El Baskonia perdió ante el Paris Basketball, por 105-87, en la cuarta jornada de la fase regular de la Euroliga de la temporada 2025-2026, en el Adidas Arena de París, este miércoles por la noche. De esta manera, los de Paolo Galbiati continúan sin poder ganar en la máxima competición continental, en la que no han sumado ninguna victoria en los cuatro partidos jugados hasta el momento, y, así, cierran, provisionalmente, la clasificación, en la que ostentan el vigésimo y último puesto.

Fue un encuentro en el que, a pesar de que el conjunto francés tuvo el mando en el marcador durante el encuentro, el equipo vasco llegó con opciones hasta el último cuarto. Trent Forrest, lesionado, no pudo jugar en la segunda mitad, y Markus Howard también se vio afectado por problemas físicos. Otra de las claves del choque estuvo en el acierto del escolta francés del Paris Basketball Nadir Hifi, autor de 29 puntos para su equipo.

Si bien al Baskonia le faltó apretar en defensa, el resultado al descanso, 51-47 para el cuadro francés, dejaba todo abierto para la segunda mitad. En el tercer cuarto, el equipo vitoriano llegó a acercarse a un punto (51-50 y 60-59), y ya en el último periodo, con 81-76 en el marcador, los de Galbiati seguían en la pugna. En los minutos finales, no obstante, el Paris Basketball amplió su ventaja, y el Baskonia no pudo alcanzar el tramo decisivo del encuentro con posibilidades de hacerse con el triunfo.

Este viernes, desde las 20:45 horas, el Baskonia recibe en el Buesa Arena al Partizan Belgrado, que suma, por el momento, dos victorias en esta Euroliga.

Ficha técnica

105 - Paris Basketball (30+21+26+26): Hifi (29), Ayayi (-), Morgan (12), M'Baye (10) y Faye (6) -cinco inicial- Robinson (21), Bako (2), Cavaliere (2), Dokossi (5), Herrera (11), Ouattara (-) y Willis (7).

87 - Baskonia (21+26+24+16): Nowell (12), Diallo (15), Luwawu-Cabarrot (20), Sedekerskis (11) y Diakité (1) -cinco inicial-, Howard (-), Villar (-), Forrest (6), Spagnolo (2), Diop (-), Frisch (3) y Samanic (15).

Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Milos Koljensic (Montenegro), Denis Hadzic (Croacia).

Incidencias: 4976 aficionadas y aficionados, en el Adidas Arena, en París.