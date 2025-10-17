Baskonia
Euroliga
Querejeta, sancionado por la Euroliga con 8.000 euros por faltar al respeto a los árbitros
EITB
Josean Querejeta. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: 8.000 euroko isuna jarri diote Querejetari, epaileekiko errespetu faltagatik
El presidente del Baskonia, Josean Querejeta, ha sido sancionado este viernes por la Euroliga con una multa de 8.000 euros por "faltar al respeto" al trío arbitral que dirigió el encuentro entre el conjunto azulgrana y el Panathinaikos el 9 de octubre en el Buesa Arena.
El máximo mandatario del equipo vitoriano bajó a la zona de vestuarios del equipo arbitral formado por Damir Javor, Luka Kardum y Huseyin Celik para dar cuenta de algunas decisiones tomadas por estos durante la primera mitad.
De conformidad con el artículo 27.2.b) del Código Disciplinario de Baloncesto de la Euroliga, la competición ha tomado la decisión de sancionar al presidente.
El club presentará alegaciones y recurrirá la multa determinada por la competición.