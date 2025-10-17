Baskonia Euroliga Querejeta, sancionado por la Euroliga con 8.000 euros por faltar al respeto a los árbitros EITB Publicado: 17/10/2025 19:41 (UTC+2) Última actualización: 17/10/2025 19:41 (UTC+2) El máximo mandatario del equipo vitoriano bajó a la zona de vestuarios del equipo arbitral formado por Damir Javor, Luka Kardum y Huseyin Celik. Josean Querejeta. Foto: EITB. Whatsapp

Euskaraz irakurri: 8.000 euroko isuna jarri diote Querejetari, epaileekiko errespetu faltagatik

El presidente del Baskonia, Josean Querejeta, ha sido sancionado este viernes por la Euroliga con una multa de 8.000 euros por "faltar al respeto" al trío arbitral que dirigió el encuentro entre el conjunto azulgrana y el Panathinaikos el 9 de octubre en el Buesa Arena.

El máximo mandatario del equipo vitoriano bajó a la zona de vestuarios del equipo arbitral formado por Damir Javor, Luka Kardum y Huseyin Celik para dar cuenta de algunas decisiones tomadas por estos durante la primera mitad.

De conformidad con el artículo 27.2.b) del Código Disciplinario de Baloncesto de la Euroliga, la competición ha tomado la decisión de sancionar al presidente.

El club presentará alegaciones y recurrirá la multa determinada por la competición.