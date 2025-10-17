Baskonia Euroliga El Baskonia firma el peor arranque de su historia en la Euroliga (79-91) EITB Publicado: 17/10/2025 23:54 (UTC+2) Última actualización: 17/10/2025 23:54 (UTC+2) El equipo de Vitoria-Gasteiz ha sumado su quinta derrota consecutiva en la compeición. Khalifa Diop, contra el Partizan. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Baskoniak bere historiako hasierarik txarrena du Euroligan (79-91)

El Baskonia ha sumado su quinta derrota consecutiva en la Euroliga al perder contra el Partizan por 79-91 en la quinta jornada disputada en Vitoria-Gasteiz, firmando el peor arranque de su historia en la competición.

El partido comenzó trabado, con varios errores de los dos equipos. La rotación de Paolo Galbiati mejoró las prestaciones del Baskonia, que encajó tres triples a pesar de hacer buenas defensas. Los serbios reaccionaron para irse por delante tras el primer acto, 20-22.

Los de Zeljko Obradovic cerraron muy bien su aro, apenas permitieron segundas opciones y aprovecharon sus ventajas en ataque para volver a abrir brecha antes del descanso, 40-48.

Galbiati apostó por jugar sin bases y meter más físico en un quinteto que hizo crecer a los locales y regresar al partido, hasta que dos triples de Clement Frisch dejaron todo abierto para el último cuarto, 64-66, tras un parcial de 10-1.

El Baskonia empató a 77 a 2:20 del final. Un 2+1 de Duane Washington allanó el camino serbio hacia la victoria. El exterior sumó ocho puntos consecutivos en un minuto y cerró un partido a favor de su equipo, 79-91.