Baskonia Fichaje El Baskonia incorpora al base Kobi Simmons para dos meses Agencias | EITB Publicado: 18/10/2025 13:41 (UTC+2) Última actualización: 18/10/2025 13:57 (UTC+2) El jugador estadounidense, que procede la liga china, se incorpora a la plantilla baskonista para suplir las bajas de Trent Forrest y Markus Howard. Kobi Simmons. Foto: Baskonia Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Baskoniak Kobi Simmons basea fitxatu du bi hilabeterako

El Baskonia ha anunciado la incorporación del base Kobi Simmons para los dos próximos meses para suplir las lesiones de Trent Forrest y Markus Howard.

El jugador estadounidense que se unirá a la plantilla baskonista en los próximos días, tiene 28 años, mide 196 centímetros y procede de los Zhejiang Golden Bulls de la liga china. En su última temporada promedió 15,4 puntos, 5,1 asistencias y 3,4 rebotes.

Simmons jugó en la NBA con los Memphis Grizzlies y desde entonces ha alternado su carrera entre la NBA, la G-League y el baloncesto internacional, acumulando experiencia en franquicias como Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets o Toronto Raptors, así como en Europa y Asia.