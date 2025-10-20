Baskonia Debut Kobi Simmons, preparado para debutar con el Baskonia EITB Publicado: 20/10/2025 19:57 (UTC+2) Última actualización: 20/10/2025 19:57 (UTC+2) El escolta del equipo de Paolo Galbiati podría estrenarse este jueves, en Belgrado, ante el Estrella Roja, en la Euroliga. Kobi Simmons Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Kobi Simmons, Baskoniarekin debuta egiteko prest

El último fichaje del Baskonia, Kobi Simmons, ya se encuentra en Vitoria-Gasteiz, preparado para debutar con el equipo de Paolo Galbiati. El escolta estadounidense podrá estrenarse este jueves, en Belgrado, ante el Estrella Roja, en la sexta jornada de la Euroliga.

Las ausencias de Trent Forrest y Markus Howard acelerarán la incorporación de Simmons, que ha firmado un contrato por dos meses: "Estoy emocionado de empezar", ha señalado, en un vídeo publicado por el club vasco, que podría ampliar el contrato del jugador, según el rendimiento y la recuperación de Forrest y Howard, que se estima en torno a un mes.

Además, Rodions Kurucs y Luka Samanic podrían estar disponibles para este duelo.