Baskonia Partido Baskonia El Baskonia busca en Belgrado ante el Estrella Roja, el jueves, su primera victoria en la Euroliga EITB Publicado: 22/10/2025 18:44 (UTC+2) Última actualización: 22/10/2025 18:44 (UTC+2) Paolo Galbiati cuenta con varias bajas, como Forrest o Howard, y Samanic ha salido del equipo; el Baskonia, no obstante, recupera a Kurucs, y Simmons podría debutar.

El Baskonia busca este jueves, en Belgrado, ante el Estrella Roja, su primera victoria en la Euroliga de la temporada 2025-2026. Para este partido, que dará comienzo a las 21:00 horas, el entrenador Paolo Galbiati cuenta con varias bajas, como Trent Forrest o Markus Howard, y Luka Samanic ha salido del equipo; el Baskonia, no obstante, recupera a Rodions Kurucs, y Kobi Simmons podría debutar.

El equipo vasco encara un duelo ante uno de los equipos más en forma del momento, que tras el cambio de entrenador y la llegada de Sasa Obradovic cuenta sus partidos por victorias: ha ganado los tres últimos duelos europeos, ante Real Madrid, Zalgiris y Fenerbahce, y se ha colocado en mitad de la tabla a pesar de las lesiones.

El Estrella Roja tiene aseguradas las bajas de Joel Bolomboy, Isaiah Canaan, Tyson Carter, Ognjen Dobric, Devonte Grahamy Jasiel Rivero, y tiene la duda de Ebuka Izundu. Así y todo, su profundidad de plantilla le hace afrontar con garantías todos los encuentros, con jugadores como Codi Miller-McIntyre y Chima Moneke, con pasado en el Baskonia, o las incorporaciones de Semi Ojeleye, Donatas Montiejunas y Jordan Nwora, el mejor de los de Belgrado.

La diferencia física y la gestión del rebote pueden ser clave, en un choque en el que el Baskonia deberán defender su aro y evitar canastas fáciles de sus rivales. Se miden dos de los equipos que más balones pierden, por lo que el mejor controle este aspecto podrá dar un paso adelante hacia un triunfo que desahogaría al Baskonia, el único equipo que todavía no ha ganado.