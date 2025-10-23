Baskonia Derrota en Belgrado Baskonia se desconecta en el tercer cuarto ante Estrella Roja y sigue sin ganar en Euroliga (90-72) EITB Media Publicado: 23/10/2025 23:27 (UTC+2) Última actualización: 23/10/2025 23:42 (UTC+2) El equipo de Paolo Galbiati se ha desconectado por completó en la segunda mitad a pesar de haber plantado cara a los serbios y marcharse por delante al descanso. Nowell intenta una jugada durante el partido ante el Estrella Roja en Belgrado. Imagen: Baskonia Whatsapp

Euskaraz irakurri: Baskoniak garaipenik lortu gabe jarraitzen du Euroligan, Izar Gorriaren aurka galdu ondoren (90-72)

El Estrella Roja ha abierto la herida del Baskonia en la Euroliga con un gran tercer cuarto que ha roto el partido y ha acabado con una victoria cómoda por 90-72 que mantiene a los alaveses sin triunfos en la sexta jornada de la competición continental.

El equipo de Paolo Galbiati se ha desconectado por completó en la segunda mitad a pesar de haber plantado cara a los serbios y marcharse por delante al descanso.

Jordan Nwora ha mantenido en el partido a los suyos con una primera mitad excelsa y el físico de los locales ha hecho el resto tras el paso por vestuarios.

Un 17-2 ha roto el choque en el tercer asalto ante un Baskonia sin ideas del que ha vuelto a sobresalir Tim Luwawu-Cabarrot con 24 puntos.

- Ficha técnica:

90 - Estrella Roja (21+19+32+18): Miller-Mcintyre (20), Nwora (19), Kalinic (12), Moneke (12), Motiejunas (8), -cinco inicial-, Izundu (-), Ojeleye (-), Dos Santos (10), Dobric (4), Miljenovic (3) y Davidovac (2).

72 - Baskonia (20+23+15+14): Nowell (9), Villar (-), Diallo (12), Sedekerskis (2) y Diakité (-) -cinco inicial-, Simmons (7), Spagnolo (2), Diop (7), Joksimovic (5), Frisch (2), Luwawu-Cabarrot (24) y Kurucs (2).

Árbitros: Robert Lottermoser (Alemania), Olegs Latisevs (Letonia), Steve Bittner (Alemania). Eliminaron por faltas personales a Diallo (min.39).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga, disputado en el Belgrado Arena. El tenista Novak Djokovic vio el partido desde un palco.