Baskonia Euroliga El Baskonia gana al Dubái, 92-85, y suma su primera victoria en la Euroliga 2025-2026 EITB Publicado: 28/10/2025 22:43 (UTC+1) Última actualización: 28/10/2025 22:52 (UTC+1) Los de Paolo Galbiati han ido por delante en el marcador en la mayor parte del partido, y han sentenciado en el último cuarto; de esta forma, el equipo vasco ha abierto, en la séptima jornada, su casillero de triunfos en la competición. Luwawu-Cabarrot, a la derecha de la imagen, ha anotado 25 puntos. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Baskoniak Dubai menderatu du, 92-85, eta aurrenekoz irabazi du 2025-2026ko Euroligan

El Baskonia ha hanado al Dubái, por 92-85, en la séptima jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026, en el Buesa Arena, en Vitoria-Gasteiz, este martes por la noche. Así, el equipo vasco ha sumado su primera victoria en la competición, en un partido en el que los de Paolo Galbiati han ido por delante en el marcador en la mayor parte del partido, y han sentenciado en el último cuarto.

El Baskonia ha arrancado de manera adecuada el encuentro, y pronto ha tomado el mando en el marcador; en el segundo cuarto, ganaba por diez puntos, 35-25. El Dubái, no obstante, ha reaccionado, y, con un parcial de 6-17, se ha ido al descanso por delante, 41-42.

En el tercer cuarto, el conjunto vitoriano ha sabido apretar en defensa, y ya en el último periodo, a falta de pocos minutos para el final, el Baskonia parecía tener el triunfo en su mano (86-71); el Dubái se ha acercado a tres puntos, en el 88-85, pero los de Galbiati, empujados por su afición, han asegurado la victoria.

Ficha técnica

92 - Baskonia (26+15+23+28): Simmons (16), Villar (-), Diallo (14), Sedekerskis (11) y Diop (7) -cinco inicial-, Spagnolo (8), Luwawu-Cabarrot (25), Joksimovic (-), Diakité (7), Kurucs (2), Frisch (2) y Nowell (-).

85 - Dubái (20+22+18+25): Wright IV (13), Bacon (6), Kondic (10), Petrusev (22) y Kabengele (5) –cinco inicial-, Bertans (19), Abass (-), Sanli (3), Armstrong (-), Prepelic (-) y Anderson (7).

Árbitros: Tomislav Hordov (Croacia), Ioannis Foufis (Grecia), Tomasz Trawicki (Polonia).

Incidencias: 7621 espectadoras y especadores, en el Buesa Arena.